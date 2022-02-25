法国北方省因应中俄关系暂停向中国出借马蒂斯画作

乌克兰危机

中国在俄乌冲突中的立场或许正带来一个意想不到的后果。俄罗斯入侵乌克兰次日，法国北方省省长25日宣布，暂停向中国出借著名画家亨利-马蒂斯作品的安排，也同时暂停该省与中国文化机构的一切合作。

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280幅马蒂斯作品原定3月初启程前往中国，先后在北京和上海展出。这些作品都是托勒卡-康布雷齐（Le Cateau-Cambrésis）的马蒂斯美术馆的精品。托勒卡-康布雷齐是马蒂斯的出生地。这座美术馆由画家本人生前创立。

美术馆原本因为将闭馆施工，不想听任这些画作闲置，因此与北京尤伦斯当代艺术中心达成了合作展出的计划。中方就此赞助美术馆30万欧元。这将是马蒂斯画作首次在中国展示。

但俄乌冲突以及中国在其中的立场显然促使省长做出了叫停的决定。省政府25日发表公报指出，做出这项决定是考虑到随俄罗斯向乌克兰宣战而起的地缘政治危机，以及北京与莫斯科的政治关系。

省长Christian Poiret告诉法新社，法方无法获得全程跟踪这些作品的通行证。考虑到这些作品的文化价值以及地缘政治气氛，还有中国与俄罗斯的亲善关系，他不能冒险。他表示，这并不是针对中国，但他不知道这场危机如何收场，他未能获得足够的保证，可以确定能收回这些作品。

据估计，这些作品价值在3亿欧元左右。原定于今年3月26日至6月26日在北京尤伦斯当代艺术中心展出，然后自7月起，在上海展出。据北京尤伦斯当代艺术中心网站的展览预告，展出作品包括油画、雕塑、素描、纸上墨水、版画、剪纸、书籍插画、织物等，涵盖马蒂斯的整个创作生涯。

北方省不排除在一切平息之后，未来重新安排展出的可能性。

从省政府的公报来看，北方省与中国文化部门的合作均无限期暂停。

俄罗斯大举入侵乌克兰的行动震惊了欧洲舆论。巴黎艾菲尔铁塔25日晚亮起象征乌克兰国旗的蓝黄颜色的彩灯，以示与乌克兰人民的团结。波尔多等多座大城市也都以蓝黄颜色灯饰，向乌克兰表达支持。

北方省省长Christian Poiret明确宣示立场，在其推特平台，谴责入侵行动，呼吁欧洲行动起来，拯救乌克兰人民，捍卫民主，拒绝极权。

到目前为止，中国政府始终拒绝承认俄罗斯的行动是侵略，并试图为普京的行动辩解。