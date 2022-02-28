俄罗斯侵乌战：法国国防会议决定再加制裁

法国/乌克兰/俄罗斯

法国总统马克龙今天召集召开法国国防会议，决定进一步制裁掀起侵略乌克兰战争的俄罗斯，锁定制裁普京在法国亲朋好友巨额资产。法国加深与欧盟与西方国家应对危机的协调合作。法国外长提及法国侨民从乌克兰撤离，指法国侨民从基辅可撤离，但虽然俄罗斯许诺自由离开，法国外长称可以协助法国侨民撤离，安全却不能百分之百保证，因为俄罗斯诺言无信。

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就法国决定进一步加强制裁俄罗斯？据参加会议的法国经济部长勒梅尔周一宣布，法国政府准备将在欧盟主持下已经决定的资产冻结措施扩大到更多的俄罗斯个人。

据法新社说，勒梅尔在法国总统马克龙组织的新国防委员会结束时在爱丽舍宫发表的简短讲话中说："我们已经确认锁定了所有在法国拥有资产的俄罗斯人士，他们可能因为接近俄罗斯政府而被纳入这些欧洲制裁，我们将依据司法提供法律手段来扣押所有这些资产。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，欧盟宣布对俄罗斯、其领导人和与克里姆林宫关系密切的人士实施一系列金融制裁，包括冻结他们的资产和禁止进入欧洲领土。

据勒梅尔说：应法国共和国总统要求，我们正在继续对属于欧洲制裁的俄罗斯人士的房地产、游艇和豪华车辆等金融资产进行全面清查。

与勒梅尔一起参加会议并在总统府大院内发布新闻报告的外交部长让-伊夫-勒德里昂宣布，将 "在极短的时间内对在欧洲进行虚假信息活动的俄罗斯宣传机构采取措施。

周日，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩宣布，俄罗斯国家媒体 "今日俄罗斯"(RT)和 "卫星 "将被禁止进入欧盟，以防止它们散布有关莫斯科在乌克兰战争的谎言。

在经济方面，勒梅尔还表示，他将在本周接见因俄乌冲突和已经或将要实施的制裁而受到影响的法国工业界人士，讨论包括关键部件和金属供应有关的问题，俄罗斯是其中一些金属（钛、镍等）的主要供应商之一。

就法国侨民从乌克兰撤离，外交部长勒德里昂周一表示，仍在基辅的法国公民可以通过公路离开陷入困境的乌克兰首都，有机会，但安全没有保障。

法新社说，法国外长称，从南部离开基辅的道路可能并不完全安全，但现在有机会离开该市。他补充说："俄罗斯人刚刚表示，所有平民可以通过基辅瓦西尔基夫高速公路自由离开基辅。

根据外交消息来源消息，目前在乌克兰领土上仍有刚刚超过1000名法国国民，比预期的要多，因为其中有几百人在俄罗斯发动战争之前没有登记。