俄罗斯侵略乌克兰战火正挤压法国大选重新洗牌

法国/总统选举/乌克兰/俄罗斯

法国总统大选候选人登记到这个星期五截止。俄罗斯入侵乌克兰打破了法国大选的脆弱“宁静”。现任总统马克龙曾以欧盟等繁忙外交为借口尽量推迟宣布竞选，可是现在，他调停失败，突然爆发的侵乌战争，进一步增加马克龙的外交压力，他将加大投入，但又必须在截止日期前宣布竞选连任，在什么时间，以什么方式，开始让他头疼。而其他候选人，因为乌克兰遭侵略战争，立场受检视，竞选重新洗牌。竞选低迷的共和党候选人佩克雷斯捡到好机会，减少对马克龙攻击而集中火力抨击遭指亲普京的极右对手，她以此力图冲进第二轮。

广告 继续浏览后续

据法新社说，乌克兰战争正在重新洗刷法国总统竞选的牌局。马克龙本周的外交任务成倍增加，但他的候选资格的宣布仍悬着。按宪法，法国总理就要接待各候选人，这些候选人正因为乌克兰战争而被迫重置竞选定位，法新社说，这个局面不免有些扭曲。

即将卸任的总统马克龙被夹在俄乌战争的处理和周五必须正式提交候选人申请的最后期限之间。在民调中被广泛看好的马克龙宣布参选的时间和形式的选择已经变成了他的头疼问题，即使乌克兰冲突的爆发正在挤压竞选，在一个极端不稳定的时期可能变成现总统的有益资本，但有可能掩盖民主辩论而受批评。

马克龙今天周一上午召开一个专门讨论乌克兰问题的国防委员会会议。据爱丽舍宫称，他还将在下午参加与外国领导人的视频会议，以便继续在欧洲盟友和伙伴之间就乌克兰冲突进行密切协调。据总统府方面说，马克龙以欧盟轮值主席身份还将欢迎德国总理奥拉夫-肖尔茨和欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩来访，再与欧洲工业界代表举行工作晚宴。

刚刚过去的周末，法国还决定增加对乌克兰的国防物资支援，并加强对俄罗斯的经济和金融制裁。

法新社说，总理卡斯泰Jean Castex则在周一下午就要为总统候选人组织了一次关于乌克兰冲突和对俄罗斯制裁的 "信息会议"。邀请函只发给了在竞选所需的500个民选代表支持中至少有300个的候选人，其中大部分人都接受邀请。

目前还不清楚激进左翼政党法兰西不屈服党La France Insoumise的领导人梅郎雄Jean-Luc Mélenchon是否会出席会议或派代表出席。

一些候选人，如绿党候选人亚尼克-雅多（Yannick Jadot）批评说，由共和国总统而不是总理接见才是一种更好的形式。这位绿党议员还在franceinfo上说，他将借此机会要求法国向乌克兰运送武器一事给出正常的透明度，因为这些武器细节还没有披露。

法新社说，乌克兰的战争也迫使法国总统候选人改变他们的竞选方案，并对冲突及其后果调整立场。

谴责莫斯科但其亲俄立场受到争议的极右翼候选人埃里克-泽穆尔周一在RTL节目中说，乌克兰难民的到来可能 "破坏法国的稳定"。他说，他 "更希望乌克兰难民留在波兰"，而波兰可以得到 "帮助 "来应对难民危机。

保守派共和党候选人瓦莱里-佩克雷斯则将矛头指向她的极右翼对手--除了泽穆尔，还有2017年总统大选进入第二轮候选人玛丽娜-勒庞。佩克雷斯说，"所有那些主张崇拜或迷恋普京的人今天都没有资格当选法国总统"。

据法新社说，在左翼，社会党候选人伊达尔戈Anne Hidalgo和雅多Jadot最近几天一直在分别攻击梅郎雄Mélenchon，梅郎雄也被指控在乌克兰战前多表同情莫斯科。刚刚过去的周末，梅朗雄承认自己犯了一个错误。