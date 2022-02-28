法兰西第五共和国之德斯坦

法兰西第五共和国

出身工程师学院，国家行政学院，职业生涯初始时期从事财政督察的瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦，是法兰西第五共和国的第三位总统。他承袭蓬皮杜留下的法国，从1974年5月27日至1981年5月21日执政，接任者为弗朗索瓦·密特朗。德斯坦胜选时仅48岁，是法国自从1895年以来上任时最年轻的总统（直到马克龙的胜选）。点击以下内文视频，了解详情。

广告 继续浏览后续

VGE et Chirac, 1974. © AP

这个时期，法国遭受两次石油危机的冲击，“光荣的三十年”基本进入尾声，德斯坦需要抗击高通胀率，破百万人的失业大潮，和高物价。经济方面，德斯坦冒着违逆民意造成的风险执行严苛经济政策，减少开支，增加赋税，限制工资上浮，减少不同阶层赋税后可支配收入差距，保持法国国内生产总值年增速，科技方面继续大力发展高铁，重振民用核工业，研发出万维网之前最成功的线上服务之一Minitel。

社会层面，他倡导“自由先进社会观”，在他任总统期间举行多场重要社会类投票：降低成年最低年龄，把自愿堕胎从刑事责罚中删除，允许夫妻在自愿基础上离婚；文化方面，德斯坦时期法国涌现了奥赛博物馆，毕加索博物馆，阿拉伯世界研究所，维莱特广场等，以及总统府爱丽舍宫的首次遗产开放日。

外交方面，德斯坦在冷战期间寻求多极外交，缓和局势，关注非洲，强化欧洲建设，力促希腊加入欧共体，与德国总理施密特一道促成了欧洲理事会的诞生，和欧洲货币体系与之后欧元的诞生。

德斯坦是七国集团雏形首场会晤的促成人，同时也与苏联保持良好对话，在大部分西方国家元首孤立苏联之际，他与勃列日涅夫在1980年的华沙会面。

德斯坦的政策总体来看是中右派，而其移民政策则随着时间的推移逐渐保守化：法国在德斯坦任总统期间逐渐结束了宽松的吸引经济移民的政策，改为加强入境控制与逗留时常，引导移民回国。当时的法国失业率一度高企，政府曾一度下达严苛的外国人亲属探亲政策。

1981年5月，在第二轮投票中，德斯坦败给密特朗。此后他依旧活跃在法国政坛和文坛，继续出版文学作品，后被选入法兰西公学院。德斯坦也在欧洲政坛继续深耕，力促欧洲宪法条约的起草，被尊为“欧盟之父”。这个“欧罗巴合众国”之梦却因法国和荷兰公投结果不理想而未能实现。欧洲宪法条约就此搁置，直到2007年里斯本条约的出现。

2020年底，德斯坦因肺部感染，距离95岁生日两个月时辞世。后世评价中，通常认为他“有深刻的信仰，有能力，诚实，并不与民众亲近，却是一个好总统”。