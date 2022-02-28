马克龙长时间电话普京：停止炮击乌克兰平民

法国/乌克兰/俄罗斯

法国总统府今天报告称，法国总统马克龙今天同俄罗斯总统普京电话交谈，主要就俄罗斯应停止炮击乌克兰民众等议题长时间讨论，根据法国总统府消息，普京许诺避免攻击乌克兰民众。俄罗斯入侵乌克兰战事持续近5天的时间里，乌克兰指控俄罗斯导弹与炮击轰炸造成平民伤亡，尤其包括幼年儿童死伤。

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据法新社今天引述法国总统府爱丽舍宫消息说，法国总统马克龙周一与俄罗斯总统普京交谈了一个半小时，要求他停止对平民的打击并确保乌克兰的道路安全，俄罗斯总统就这些要点 "确认了他的承诺的意愿"。

该消息说，法国总统还"在最近几个小时里，还与乌克兰总统泽连斯基多次进行电话交谈。

消息称法国要求的道路安全，聚焦国际人道援助与乌克兰民众逃离战地的道路安全。

爱丽舍宫第一时间尚没有提供更多的电话交谈信息。

根据法国总统府最新的消息，在与普京的会谈中，马克龙 "重申了国际社会要求俄罗斯停止对乌克兰的进攻，并重申了立即实施停火的必要性"。

俄罗斯军队发起进攻，入侵乌克兰掀战进入第五天。

就俄罗斯和乌克兰代表团在乌克兰-白俄罗斯边境开始会谈，马克龙呼吁 "停止对平民和民众居民区的所有打击和攻击，保护所有民用基础设施，确保道路交通，特别是基辅以南的道路，这些要求与承诺必须得到遵守。

法国总统府称：“普京确认他愿意致力于承诺这三点。”

马克龙还呼吁 "根据法国提交给联合国安理会的决议案，必须尊重国际人道主义法律，保护平民，并提供援助"。

这是自2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰以来，马克龙和普京的第二次电话交流。上周四，在布鲁塞尔举行的欧盟特别峰会之前，马克龙曾经与普京电话交谈。

法新社引述爱丽舍宫公告说，在与乌克兰总统泽连斯基先生的交流中，马克龙 "再次对乌克兰总统寻求和平的责任感表示赞赏。

乌克兰与俄罗斯的谈判正在进行，但同时乌克兰也正受到俄罗斯的攻击。