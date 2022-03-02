嘎纳电影节不欢迎俄罗斯官方参加

法国/嘎纳电影节/俄罗斯

俄罗斯入侵乌克兰犯了众怒，法国嘎纳电影节影展明确说不欢迎俄罗斯官方代表。嘎纳影展主办单位在一项声明中说：「嘎纳影展希望展现对乌克兰人民的全力支持。」嘎纳影展主办方还表示，他们要向所有冒险示威、反对侵略乌克兰的俄罗斯人，以及挺身对抗当今政府的俄国艺术家和电影从业人员致敬。今年嘎纳影展订于5月17日到28日举行。

广告 继续浏览后续

据法新社说，由于俄罗斯入侵乌克兰，嘎纳影展主办单位表示，他们将不欢迎俄国代表于5月参加嘎纳影展。嘎纳影展（Cannes Film Festival）主办单位在声明中说：「我们要为这种令人无法接受的情况发声，并谴责俄罗斯及其领导人的态度。」

该声明说，「此事已成定局，除非这场侵乌战争能在让乌克兰人民满意的条件下落幕，否则我们不欢迎来自俄罗斯的官方代表团，或与俄国政府有任何关联者。」

嘎纳影展主办方表示，他们要向所有冒险示威、反对侵略乌克兰的俄罗斯人，以及挺身对抗当今政府的俄国艺术家和电影从业人员致敬。嘎纳影展在声明中补充道：「忠于其始于1939年的反法西斯和纳粹独裁传统，嘎纳影展将始终为发声反对暴力、压制、不公正的艺术家及电影从业人员服务。」

嘎纳影展创立于1939年，当时与法西斯主义者掌控的义大利所举办的威尼斯影展（Venice Film Festival）较劲意味浓厚。

法新社说，今年嘎纳影展订于5月17日到28日举行。