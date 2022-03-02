法国电视午间新闻王牌主播TF1记者佩诺肺癌过世

法国电视第一台TF1 的前明星主持人让-皮埃尔·佩诺(Jean-Pierre Pernaut) 因肺癌甫于周三(2日)去世，享年 71 岁。

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让-皮埃尔·佩诺是法国电视午间新闻王牌主播第一台 TF1新闻记者，周三(2日)过世，享年 71 岁。这是周三他的妻子娜塔莉(Nathalie Marquay-Pernaut) 的代理人向法新社宣布的消息。她在电视第一台TF1确认这名记者过世消息的前几分钟宣布说：“汤姆、卢、奥利维尔和朱利安的父亲于周三下午死于肺癌。”

从事新闻工作33 年来，让-皮埃尔·佩尔诺特凭借其亲民报道的方式确立了自己作为午间新闻之王的地位，虽然经常会受到一些批评，但仍然很受欢迎。

电视第一台的总裁佩里松(Gilles Pélisson)在新闻稿中写道：“我们非常痛苦地得知佩诺的消失”。 “法国电视失去了一位最伟大的记者，电视第一台失去了他的家人”。

佩诺是一个不拘泥于形式主义的记者，他不理会什么单位，什么机构，或什么意识形态，甚至对一些老套的观念和想法并不感兴趣。他感兴趣的是人，是一般民众。他的这种风格在1981年密特朗总统大选中的新闻报道特别凸显出来。

佩诺曾经指出，要教导年轻记者的是：他们首先必须要会倾听人们的意见，并给予他们发言权。