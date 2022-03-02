马克龙就乌克兰局势发表电视演讲

马克龙电视演讲

法国总统马克龙3月2日再次发表电视讲话。他把俄罗斯人民与普京一个人区分开来。批评普京选择了“孤军奋战”的武装冲突道路。他表示：为了不让历史悲剧重演需要增加国防经费。他告诫法国民众，未来的日子将会“越来越难”。

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法国总统马克龙在全国电视讲话中表示：“我们没有对抗俄罗斯人民。我们与所有俄罗斯人站在一起，他们拒绝以他们的名义发动一场可鄙的战争，有责任精神和捍卫和平的勇气” 。马克龙表示：俄罗斯人民在第二次世界大战期间为拯救欧洲免于深渊而做出了巨大的牺牲；也是为此将我们与这个伟大的欧洲人民和俄罗斯人民联系在一起” 。

法国总统预测，未来的日子将会“越来越难”；警示这场危机将会影响法国经济和民众生活。马克龙说：这不是一场西方人和俄罗斯之间的战争，而是莫斯科入侵了乌克兰。法国总统表示：普京放弃对国际社会的承诺；选择了“孤军奋战”的武装冲突道路。

法国总统补充道：一方面这不是“北约与西方的冲突一方面；另一方面乌克兰国土上也没有北约的军队或基地，都是些谎言。俄罗斯没有受到攻击，俄罗斯是侵略者”。

法国总统还表示：“我们并没有和俄罗斯处于战争状态；也没有对抗它。”谈及这场军事冲突对法国的影响，法国总统表示：俄罗斯对乌克兰的进攻是对欧洲的破裂，特别是在经济层面上的。他说，那么就需要我们在军事防御上加大投资。

法国总统表示：“我们的经济成长将不可避免地受到影响”由此造成的成本增加，特别是在能源成本上。 “很多经济领域正在遭受并将遭受损失，要么是因为它们依赖进口俄罗斯和乌克兰的原材料；或者因为他们向这些国家出口。”

马克龙表示：为了不让历史的悲剧重演，我们要增加国防的投资。他还强调说：欧洲国防也必须迈出新的一步”。

由于乌克兰战事，法国总统马克龙早已宣布取消原定于 3 月 5 日在马赛举行的连选连任的演讲会议。 估计他在这个星期还会正式宣布自己连选连任。