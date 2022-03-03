法国3月14日结束疫苗接种通行证 餐饮老板欢欣

法国自 3 月 14 日起，结束新冠疫苗接种通行证检查措施。内政部长周四宣布，餐馆和其他如咖啡馆和酒吧等将不再需要有任何新冠病毒防疫的限制措施。

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法国政府宣布，疫苗通行证措施即将结束，餐厅老板们对此消息表示欢迎。 根据经过费加罗报确认的消息指出，法国内政部长卡斯特克斯 Jean Castex 本周四在法国电视第一台 TF1 上宣布，从 3 月 14 日起结束疫苗接种通行证的检查措施，但是医疗机构除外。

也就是说，在 11 天后，法国民众进入餐厅、酒吧、咖啡馆甚至夜总会都不再需要出示新冠疫苗通行证扫描二维码了。

法国第一大餐饮业工会 l'Umih 的主席休伯特·扬 (Hubert Jan)做出反应表示欢迎说：这是“隧道尽头的开始”，

另外一位，是全法国酒店和餐馆独立团体工会 GNI-HCR的主席迪迪埃·切内特( Didier Chenet) 他说: “这是一个非常好的消息 这是最后一个疫情带来的限制。”

事实上，自 2 月 28 日起，餐馆、咖啡馆、酒吧等地方不再强制要求顾客戴口罩。 伯特主席表示 “这已经是一个美好的幸福时刻。”他称赞“政府的这种连贯性的措施”。

对于 GNI 工会主席迪迪埃·切内特来说，在新冠病毒暴发第一次启动封锁禁足措施的两年后，几乎是一天挨过一天生活的情况下，疫苗接种通行证结束的象征意义非常强烈。 “这表明疫情已得到控制，我们正朝着以前所知道的那种生活迈进。”

餐饮业者当然希望这项撤除令能够带给餐馆更多顾客人数。休伯特表示，对于“仍在受苦”的餐馆老板来说，真是给他们带来一口新鲜空气，也希望从四月开始够重新找回让餐馆可以喘口气的营业额。

此外，切内特也说，如果说乌克兰战争导致顾客们不安，但最近几天来从顾客人数上看，倒没什么感觉。但除了那些原本接待富有的俄罗斯顾客的某些山上的滑雪站餐厅，才感觉得到差异性。 不过，也有不同意见者，全国夜总会和娱乐场所联盟 (SNDLL) 主席帕特里克·马尔瓦斯 (Patrick Malvaës) 表示，取消疫苗接种通行证的做法过于仓促。他认为： “我们从一个极端走向另一个极端。 它破坏了国家和卫生措施的可信度。”