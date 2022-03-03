马克龙今再与普京和泽连斯基分别电话 未撼动局势

法国/俄罗斯/乌克兰

法国总统马克龙今天再次与俄罗斯总统普京以及乌克兰总统泽连斯基分别电话。根据法国官方透露，俄罗斯总统坚持他的立场，并称俄罗斯将实现全部目标。普京对马克龙说，他对马克龙昨天晚上的关于乌克兰战争的讲话观点不同意，并称他完全可以在乌克兰问题上要求加码。目前没有关于马克龙与泽连斯基电话会谈细节内容报告。马克龙的电话没有能够撼动乌克兰战争局面。

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据法新社报道称，法国总统府爱丽舍宫说，马克龙周四与俄罗斯总统普京再次通话，然后给乌克兰总统泽连斯基打了电话。

据法国总统府称，马克龙与俄罗斯总统的交流持续了一个半小时，这是自2月24日俄罗斯军队开始入侵乌克兰以来两人的第三次交流。这次电话会议是 "应普京总统的要求 "举行的，法国总理让-卡斯特斯在TF1上作如上透露，法国总理并说，"乌克兰当地的局势无疑是非常不利，"他补充说，"看来普京坚持他的观点，普京希望将乌克兰非军事化，交出乌克兰，而这显然是不可接受的。

法国总理补充说，面对莫斯科，"我们需要在原则和制裁方面非常坚定"，同时寻求 "通过对话实现和平"，但称这 "无疑是非常困难的"。

马克龙和普京之间的交流是由俄罗斯外交部长拉夫罗夫在今天上午的一个在线新闻发布会上现场宣布的。拉夫罗夫说："法国有调解冲突的悠久传统，" 拉夫罗夫强调说，如果法国成功完成这项任务，莫斯科会感到 "高兴"。

另据路透社今天报道称，俄罗斯总统普京周四在一次电话交谈中对他的法国同僚马克龙说，“我们的目标是

俄罗斯是在乌克兰实现非军事化和中立化。”普京称，俄罗斯的计划在任何情况下都会实现。普京警告说，乌克兰拖延谈判与莫斯科的关系的任何努力，只会导致俄罗斯提高要码。

据普京补充说，他对马克龙昨天晚上关于乌克兰战争的讲话，持不同意立场。