马克龙今晚宣布竞选连任 或发“告法国同胞书”

法国/马克龙/竞选连任

法国总统马克龙应在本周四晚上在网络平台发布《致法国同胞书》中来宣布他参加总统选举，确定候选人资格。马克龙竞选连任的宣布是在乌克兰战争的悲剧性背景下做出的，乌克兰战争让法国总统竞选完全沦为背景陪衬。法国各总统候选人长期以来批评马克龙找尽借口延后宣布竞选资格，躲避辩论，躲避法国选民清算他的五年任期功败垂成。马克龙如何投入竞选，将改变法国大选氛围。

广告 继续浏览后续

据法新社今天自巴黎报道称，无论马克龙是被赞扬还是被憎恨，马克龙反正被评论是既有诱惑力又很武断，甚至很粗暴的总统，以一种完美的艺术性的适应，走过他孤独而令人眩目，担心，且动荡不安的五年任期。

马克龙在这场乌克兰危机中的外交行动，即使没有取得成果，但无论如何也加强了他作为国家元首的地位，并使他有理由在最后时刻进入竞选。正如《世界报》最近对他的描述，这位 "变色龙总统 "在执政五年后仍然是一个难以捉摸的人物。

该报道称，作为法国有史以来最年轻的总统，这位社会党人前总统奥朗德的前经济部长在2017年被推上了权力顶峰，他巧妙地利用了自己既不属于右派也不属于左派的局外人形象与地位，在传统政党的解体中成功冲浪。

那次大选，在创纪录的弃权情况下，马克龙以66%的多数选票战胜了极右翼候选人玛丽娜-勒庞，这个从未获得过选举授权的人立即穿上了 "总统 "的外衣，并在获胜当晚在卢浮宫举行了庄严的仪式，表明他希望让自己的总统任期成为历史的一部分。

法国人并不真正了解这个外表年轻的总统，他们逐渐发现总统有多面人格，在他的 "现代化"、"大胆 "和 "与时共进 "的显示之外，还有着不同的、有时是矛盾的意识形态理论表述。

法新社说，马克龙是一个纯粹的法国体制内产品，曾是罗斯柴尔德银行的投资银行家，他的周围有一个由三十多岁的人组成的忠诚的小圈子，他们曾在广告公司、咨询公司或高级行政部门任职，他不断地显露出一种想让人吃惊的愿望，哪怕令人震惊也在所不惜。

马克龙会固执，就像他在2018年拒绝开除他的亲信亚历山大-贝纳拉（Alexandre Benalla）一样，贝纳拉参与的一系列可疑的事务被媒体揭露，而且他还在2021年被判处监禁。

马克龙会冒险赌一把，黄马甲运动直冲他去且震撼全国，但马克龙推动让法国人一起参与一场全国大辩论，多少将黄背心运动中和了，这场社会抗议运动在2018年和2019年严重震撼了他的任期，然后自我凋零。当然没有真正解决黄背心掀起的问题。

马克龙还做了一些冒险的赌博决定，包括在新冠病毒大流行中拒绝所有专家和部长们在2021年1月呼吁的新的遏制和禁足措施，但这个决定最终成功，获得法国人认可，也归功于他。这使得马克龙在任期结束时比他的两位前任总统奥朗德和萨科齐在同一时期更受欢迎。

法国人对马克龙爱憎分明，不是爱就是恨。如果说马克龙在他的第一圈子里几乎引起了崇拜，那么根据《马克龙，为什么会有这么多仇恨？》一书的作者、记者尼古拉-多梅纳赫和莫里斯-萨夫兰的说法，马克龙也是引发法国人 "仇恨 "最多的总统之一。"我从未见过有儿童在反对马克龙的示威人群的掌声中拖动总统的画像上断头台的示威活动，"多梅纳赫最近在法国5频道上评论 "黄背心 "示威活动时对此仍然感到非常惊讶。

马克龙尽管来自左翼，但很早就被归类为 "富人的总统 "和大城市里的精英阶层。据多梅纳赫说，他任期开始时的两个相应决定，即取消财富税和减少住房补贴，"留下了一个可怕的印记"。

此外，在马克龙的任期内，有一系列的小词讲话被认为是他轻蔑或傲慢，或不爱法国人民，诸如关于失业者 "只需要过马路 "就能找到工作，人们 "什么都不是 "或 "懒惰的人 "对任何改革都有抵触等等。

2021年底，马克龙在一次电视采访中保证，他更爱每一个法国人，同时也承认他曾 "伤害 "过人们。可是就在几周后说他 "很想惹恼不接种疫苗的人 "。可喜的是，这句话终于没有让法国人感到震惊与发怒，因为他们中90%的人都接种了新冠疫苗，在经历了艰难的疫情时期，现在他们对马克龙对新冠病毒疫情危机的管理表示赞赏。

冲击全球更冲击法国的新冠病毒疫情，让马克龙丢开了他的自由主义改革派的衣钵，马克龙在新冠病毒疫情期间选择了大规模的社会扶持和经济援助。根据法国政府的说法，这种 "不惜一切代价 "的政策，加上他在任期内进行的结构改革，已经取得了成果，因为经济活动在2021年明显回升，增长高达7%。

无论马克龙有什么意识形态争议，他可是一名从未放弃，且是坚信亲欧的信条。

法新社认为，最后，马克龙的私生活，浪漫而空前，可以说发挥了某种魅力。年轻的马克龙1977年出生于亚眠（法国北部）的一个医生家庭，在高中时认识了他未来的妻子布里吉特。他当时16岁，她是他的戏剧老师，比他大24岁，已婚，有三个孩子。他们于2007年结婚，用第一夫人的话说，结成了一对 "很融合的夫妇"。