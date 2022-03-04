马克龙下周一大巴黎举行第1个选举造势 乌克兰危机迫其随时被卡

法国总统马克龙周四（3日）已正式宣布竞选连任，但其选举连任造势活动的安排，因必须每日盯住局势紧张、瞬息万变的乌克兰战争危机，他在全国各地的造势活动行程有随时被喊卡的可能。不过，根据其亲信指出，第一场造势将于下周一（7日）在大巴黎地区举行。

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马克龙总统必须同时领导他的下届总统竞选活动并处理局势紧张的乌克兰危机，在组织方面并不容易。但鉴于最近的民意调查结果非常有利于马克龙，这也就成了一个相对的障碍。

对于总统候选人马克龙来说，这首先要面对的是一个复杂的方程式：他如何在被国际局势冲突管理垄断的同时，能保持自己的总统候选人的竞选议程。 正如他在周四那天在电视讲话时，再次向法国人民所展示的自己：当时他在给俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽伦斯基的电话之间的徘徊，以及对于他正式发出那封宣布自己成为下届总统候选人的给法国选民公开信的草拟及润饰。发表公开信正式宣布参选的作法，这也被个前总统f密特朗采用过。

由于乌克兰战事紧张，它随时可能发生如此大的变化，以至于马克龙竞选团队向巴黎人报指出：“我们目前无法真正有把我确认其中任何一个行程安排。 一切都将取决于国际形势，”不过一位马克龙的亲信指出，但肯定其竞选团队已经考虑过“选举造势行程安排的地理战略”。

马克龙的选举造势活动计划主要围绕着主题行程和公众集会展开。

根据巴黎人报的消息，如果乌克兰情况允许下，马克龙总统竞选造势活动行程表中的第一个集会活动将在下周一在巴黎郊区举行，集会谈论主题为教育。周一大巴黎地区的集会是目前其竞选团队确定的造势活动行程。如果情势许可，他并计划于3 月 12 日的周末在马赛举行大选造势集会。

法国总统马克龙现今只剩下37天进行总统大选的造势活动。