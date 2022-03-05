法国广播电台（Radio France）暂离开俄罗斯

法国广播电台暂离开俄国

公共广播集团-法国广播电台(radio France)周六向法新社宣布，在俄罗斯通过“虚假新闻”刑法修正案后，暂停其在俄罗斯记者的报道工作。法国广播电台包括 France Inter 和 Franceinfo 在内的七个国家频道，还需确定俄罗斯法律是否适用于外国记者。 它还征求了公共服务媒体主要联盟欧洲广播联盟 (EBU) 的意见。 在搞清楚刑罚设定范围之前，法国广播电台暂停在俄罗斯记者的通信报道。 5日下午，4万人参加了巴黎举行的反战游行。一天前，一大批西方新闻机构，CNN、彭博社（Bloomberg）CBS及BBC等宣布暂停在俄罗斯的报导。

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普京2月24日入侵乌克兰引发国际谴责，日益被排斥的俄罗斯也在加紧进行相应的信息战。普京签署俄罗斯联邦刑法修正案传播“虚假新闻”将被刑事化。

4日，俄罗斯总统普京签署了一项新法案，如果记者发表的信息与官方关于俄罗斯在乌克兰战争的声明相悖，他们将被投入监狱。俄罗斯议会两院都通过了该项立法。

新的法律规定，任何传播被政府认定的有关该国军队“假新闻”的人将面临最高15年的监禁，任何被发现诋毁俄罗斯军队或公开支持对该国进行制裁的人将面临罚款。

据路透社报导，俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）说，这项法律将强制惩罚那些“撒谎和发表诋毁我们武装部队”的言论的人，是非常严厉的惩罚。

新法律引发独立记者成群结队地离开俄罗斯，西方主要新闻机构也纷纷采取行动。

CNN的发言人表示，CNN将停止在俄罗斯的报导，同时将继续评估局势和下一步的行动。

彭博社总编辑米克尔思维特（John Micklethwait）在一份声明中说：“我们非常遗憾地决定暂时中止我们在俄罗斯境内的新闻采集工作”，“对刑法的修改似乎旨在通过联想将任何独立记者变成纯粹的罪犯，不可能在该国境内继续进行任何形式的正常新闻报导。”

美国哥伦比亚广播公司（CBS）、ABC新闻、加拿大广播公司CBC和英国广播公司BBC也在新法律通过后暂停了在俄罗斯的报导。

BBC总干事戴维（Tim Davie）在一份声明中说：它将继续在俄罗斯以外的地方提供俄语服务。“我们工作人员的安全是最重要的，我们不愿让他们仅仅因为做他们的工作而承受被刑事起诉的风险”。

俄罗斯两家自由媒体：莫斯科回声（Echo of Moscow）广播公司和TV Rain3日在压力下停播，因报导普京在乌克兰的战争，检察官要求限制他们的网站。

其它外国网站4日也都无法访问，包括BBC、德国之声（Deutsche Welle）和独立新闻集团Meduza。据报导，脸书（Facebook）和推特（Twitter）也被俄罗斯的通信监管机构封锁。

脸书全球事务总裁克莱格（Nick Clegg）3日在一份声明中说：“很快，数百万普通俄罗斯人将发现自己被切断了可靠的信息，被剥夺了与家人和朋友联系的日常方式，并被压制不敢说话。”