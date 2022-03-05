马克龙虽是反对派公敌且民众也不少撇嘴 民意支持却高挺

法国/总统选举/乌克兰危机

法国现任总统马克龙日前息事宁人宣布竞选连任，虽然成为其他多达11名总统候选人的公敌，民众谈论他也批评多多，但攻击马克龙被指是一桩不太容易的事情。反对派集中精力希望攻击马克龙5年任期罪过口实，却难以说服众人。根据最新民调，马克龙民意指数暴增4个百分点，第一次超过百分之30。不过，反对派都说，自己是最能打败马克龙进入爱丽舍宫的候选人，他们的新口头禅，是“一切都还没有定论。”

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，根据3月5日周六公布的一项调查，马克龙在一周内获得了4个百分点，超过了30%的民意分数，在乌克兰战争爆发后，他将在第一轮选举中领先于玛丽-勒庞、瓦莱丽-佩克雷斯和正在下滑的埃里克-泽莫尔，到达顶峰。

虽然购买力仍然是法国人最关心的问题（52%），但2月24日爆发的乌克兰战争现在排在第二位了（33%），高于环境（28%）和卫生健康担忧（26%）。

90%的受访者对乌克兰战争的影响 "相当 "或 "非常担心"（一周内+2点），76%的人担心 "可能发生的核冲突"。

目前正在竞选连任的现任总统在第一轮投票中获得了30.5%的投票意向，比同一Ipsos-Sopra-Steria研究所在2月底进行的上一次调查上升了4个百分点，领先于极右翼候选人Marine Le Pen（14.5%，-1）和Eric Zemmour（13%，-2）。Valérie Pécresse继续下跌（11.5，-1），排在激进的左翼候选人Jean-Luc Mélenchon（12%，+0.5）之后。

左翼的绿党候选人雅尼克-雅多（EELV）稳定在7.5%，领先于稳定在4%的共产党候选人法比安-鲁塞尔（Fabien Roussel），社会党人安妮-伊达尔戈（Anne Hidalgo）在克里斯蒂安-陶比拉（Christiane Taubira）退选后，也还僵定在2.5%。

在对第二轮投票民意预测中，马克龙将战胜玛丽娜-勒庞（59%对41%），更广泛地战胜埃里克-泽穆尔（65%对35%）。

法新社警告，此一投票意向并不是对选举结果的预测。它们只是表明了调查当天的民意对比平衡和变化情况。

此调查是于2022年3月2日和3日在网上进行的，调查对象是在选民名册上登记的3599人，采用配额法从18岁以上的法国人口中抽取的代表性样本。其误差率在0.5和2个百分点之间。