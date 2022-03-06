难以选边站 俄指挥家图冈-索契耶夫愤然辞职

文艺界的迷惘

随着体育界对普京入侵乌克兰的表态，文艺界和音乐界也感受到巨大的压力。俄罗斯著名指挥家图冈-索契耶夫（Tugan Sokhiev）3月6日宣布，他已辞去莫斯科大剧院和图卢兹国家管弦乐团音乐总监的职务。

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他代理人在发给法新社的一份声明中写道：“我知道很多人都在等着我公开表态，就乌克兰目前正在发生的事情表明我的立场”。他强调说：“首先，我必须说的最重要的一点：我从不支持，我将永远反对任何形式的冲突”。

这名指挥家表示： “有些人质疑我对和平的渴望，并认为作为一名音乐家，我可以谈论星球上的和平以外的任何事情，这让我感到震惊和冒犯。”

他的血统是高加索地区的奥塞梯人。看到很多同事，艺术家，演员，歌手，舞蹈家，导演以不尊重的方式受到威胁，他心痛。他把这种压力形容为是些文化的受害者。

他痛心地表示：我被要求选择一种文化传统，不能选择另一种。这就好比让我在柴可夫斯基、斯特拉文斯基、肖斯塔科维奇和贝多芬、勃拉姆斯、德彪西之间做一种选择。这已经在波兰这个欧洲国家发生，在那里俄罗斯音乐是被禁止的。”

他解释说： “让我在心爱的俄罗斯和法国音乐家之间做出选择，我决定辞去莫斯科大剧院和图卢兹国家管弦乐团音乐总监的职务，立即生效”。

最后他愤慨地表示： “我们音乐家通过肖斯塔科维奇的音乐记录战争的恐怖。音乐家是和平的使者。音乐是为了团结国家和凝聚民心的。利用音乐撕裂人心让我们从事 音乐的人撕心肺裂”。