马克龙：担忧俄军即将轰炸敖德萨港口

俄空军瞄准敖德萨（Odessa）

乌克兰战事越来越严峻。法国总统马克龙6日又与俄罗斯总统普京通话1小时45分钟。总统马克龙提及他担心俄军可能很快就会攻击黑海沿岸历史港市敖德萨（Odessa）。

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法国总统周日宣布，法国总统埃马纽埃尔·马克龙再次与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通电话，因为基辅表示俄罗斯军队将轰炸敖德萨港。在法国总统的倡议下，这次电话会议从中午持续到下午 1 点 45 分。

在与普京的电话交流中，马克龙特别坚持“充分尊重国际人道主义法，组织保护平民，允许人道救援”，尤其是在马里乌波尔(Marioupol)。爱丽舍宫说，普京在回应中“否认他的军事目标针对过平民”，并“解释说，无论是否离开被包围的城市，乌克兰人都有责任”。

爱丽舍宫消息显示，普京的态度更强硬了。普京重申了四项要求”：包括“去纳粹化”、承认俄罗斯克里米亚、承认顿巴斯独立。普京明确指出，这些目标将“通过谈判或战争来实现”。俄罗斯总统还保证，攻击核电站“不是他的意图”。 马克龙将在晚上电话会晤乌克兰领导人泽连斯基。

马克龙与他的同行多次通话

自俄罗斯于 2 月 24 日对乌克兰发动进攻以来，法国总统马克龙已与普京进行了多次电话交谈。在周四的电话会议结束时，马克龙认为乌克兰冲突“最糟糕的时刻还没有到来”。