俄罗斯承诺开放数个人道走廊

乌克兰危机/人道救援

被轰炸的哈尔科夫

俄罗斯国防部周一（3月7日）宣布，在乌克兰包括首都基辅在内的几座城市，从当地时间上午10时起暂时停火，开放人道走廊以让平民撤离。

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俄罗斯国防部今天宣布，在乌克兰包括基辅，哈尔科夫，马里乌波尔和苏梅市在内的几座城市从当地时间上午10时起暂时停火，开放人道走廊让平民撤离，但没有说明通行的时间。

俄罗斯军方表示在法国总统马克龙个人向普京的要求下做出上述决定，法国总统府对此否认。法国和俄罗斯总统周日通话将近2个小时。

原定上周末在乌克兰两座城市开放的人道走廊，因俄方没有停止炮击导致一些民众伤亡而紧急喊停。

被俄罗斯围困的马里乌波尔是位于乌克兰东南部的港口，当地因特殊的地理位置而遭到俄罗斯军机的猛烈轰炸。最近几天，两次平民撤离尝试失败，乌克兰和莫斯科相互指责对方违反撤离条件。

无国界医生组织一名工作人员表示，当地仍然没有水电、暖气，食物也很匮乏。

乌克兰政府表示，原本计划从马里乌波尔疏散约20万人，红十字会是停火的保证人。

另外，从基辅出发的人道走廊将通往俄罗斯盟友白罗斯境内，而为哈尔科夫民众开放的一条人道走廊是通往俄罗斯。为马里乌波尔市和苏梅市提供的人道走廊将通往其他乌克兰城市和俄罗斯。