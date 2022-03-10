法国2022大选 近80%民众认为现任马克龙可获胜连任

法国2022年4月24日举行总统大选第一轮投票。根据民调指出，近80% 法国人已预测现任总统马克龙参选后的胜利。不过，根据《费加罗报》所委托的一家咨询顾问机构的调查，绝大多数受访者仍希望即将卸任的总统马克龙能在第一轮投票前参加候选人的辩论。

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2022年法国总统大选已进入倒数计时。 虽然法国人将在一个月内举行第一轮投票时，从 12 名本届总统候选人当中选出2022 年的法国总统，但各项民意调查已经对投票结果达成一致。 乌克兰的战争使一场早长期以来被新冠疫情扼杀的总统大选活动更加黯然失色（这是63%的法国人认为的），所有民调机构调查结果都指出，即将卸任的总统马克龙将获得本次大选的胜利。

根据周四出炉的费加罗报委托民调咨询顾问机构Odoxa-Backbone 所做最新调查显示，大约 79% 的法国人现在预测候选人马克龙的胜利，这比上个月增加了 +13 个百分点。 68% 的受访者认为与俄罗斯的冲突有利于其连任，由于他目前面对乌克兰战争，担任领军作战的角色，可拉大他与其他大选对手候选人的民调差距。

同时也正是这个原因，89% 的法国人认为打到欧洲各关口的乌克兰战事，压倒了现今媒体上所有其他的时事话题，42% 的受访者认为在这段时间，最好不要更换总统。马克龙主动前往莫斯科与普京会晤的画面也深深刻印在民众脑海中，虽然会晤未能达到阻止俄罗斯进军乌克兰的果效。

47% 的法国人认为马克龙执政的资产负债表为正数。有关胜选的预测，这项调查向所有党派支持者询问的结果显示，4月24日投票结果，马克龙将胜选。

马克龙的共和国前进党（LREM）的支持者，有99%受访者认为马克龙会获胜，这一反应并不令人意外。但要提说的是，这一观点却也同样得到了大多数其他政党支持者的认同：社会党支持者当中有86%表示认同、共和党支持者有82%认同，环保主义政党的支持者有80%认同。

最后一点是，马克龙五年当中担任国家元首的领导能力也颇受好评。 近二分之一的法国人认为他的执政成绩良好（占了47%），即比 12 月份的民调多出 6 个百分点。不过有23%认为他执政《成绩非常差》、 29%认为《可算是差》。

即便如此， 仍然有绝大多数(68%)受访者表示，希望即将卸任的总统马克龙能在第一轮投票之前参加大选辩论。