法国新冠新增病例24小时74,818例 连续几日再度上扬

法国卫生当局周四发布的最新数据显示，法国新冠疫情24小时内新增病例74,818例，而且已经连续几天上升了，这是费加罗报指出的。

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除了根据法国卫生当局周四发布的数据，24小时内新增病例74,818例。不过，新冠确诊感染者的住院患者人数继续微幅下降。 本周四他们为 21,287，而前一天为 21,509。 过去 24 小时内有 1122 人入院。 重症监护服务接待了 1,928 名 新冠病毒患者，而前一天为 1,962 名。 周四，法国公共卫生部门对法国医院中 100 名患者的死亡表示遗憾。

卫生部门指出，但是法国新冠病例的新增感染人数已经连续几天上升了。 根据周四晚间公布的最新数据显示，新增阳性病例数为 74,818 例，而一周前为 60,225 例。 7 天平均值是记录新增感染人数真实趋势的最忠实见证，周三为 56,251 例，一周前为 50,646 例，为 58,335 例。

一项研究表明，全球有超过 1800 万人死于 Covid-19 根据周五发表在《华尔街日报》上的一项研究，从 2020 年初到 2021 年底，新冠大流行在全球造成超过 1800 万人死亡，是官方死亡人数的三倍多

根据周五发表在英国《柳叶刀》杂志上的一项研究指出，新冠病毒可能是造成2020 年和 2021年全球死亡的主要原因之一。

中国周四新冠病毒新增感染病例为402人比一天前增加了2倍。这也是两年来的新高。

全球超过600万人死亡： 根据法新社周四中午发布的一份报告，自 2019 年 12 月底以来，在已确认的全球超过 4.49 亿次感染中，官方承认的数据指出，新冠疫情已导致全球至少 6,019,383 人死亡。