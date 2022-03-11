法国TF1下周一办竞选晚会 总统候选人8仙到场但不辩论

法国总统大选

TF1频道今天宣布说，包括即将离任的总统马克龙在内的八位总统候选人将参加周一的大型政治晚会，不过他们不会聚在一起辩论。

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据法新社说，除了马克龙，其他出席的候选人还有安妮-伊达尔戈（PS）、雅尼克-雅多（EELV）、玛丽娜-勒庞（RN）、让-吕克-梅朗雄（LFI）、瓦莱里-佩克雷斯（LR）、法比安-鲁塞尔（PCF）和埃里克-泽穆尔（Reconquête！）。

这个节目定于晚上8点20分开始，应该在晚上11点左右结束。TF1政治部总编辑Adrien Gindre告诉法新社，该节目名为 "La France face à la guerre"，因为乌克兰的冲突及其对法国的影响将成为关注的中心。

该电视晚会将分三个阶段进行，期间候选人将逐一发言。

首先是每人一分钟的立场表达，然后是持续约15分钟的个别阐述。最后，候选人将有两分钟的 "答辩权"，允许他们回到之前提出的一些观点。

马克龙将第一次出现在竞选电视节目中。马克龙周一在78省普瓦西（Yvelines），作为总统候选人的第一次出场称竞选与法国选民对话，但马克龙确认，他 "不会在第一轮之前与其他候选人进行辩论"。因为没有一个在任的总统曾经如此做过。

据金德尔Gindre说，马克龙不是拒绝参加辩论的唯一人。他说，"候选人之间没有达成一致意见"，"并不是所有的人都对举行辩论的适当性、参与者的数量、辩论形式达成一致"。

但即使乌克兰的战争将是问题的中心，也可以提及其它议题。据Gindre说，乌克兰议题只是一个大门，进入后会牵出其他主题，面对乌克兰战争深刻影响，各候选人能够提出 "他们认为有必要的改革和变化，使我们的国家为正在变化的世界做好准备"。

据Gindre认为："我们将和候选人一起分析，这次总统竞选是在一个前所未有的国际大背景下进行的，我们不可能将他们聚集在一个电视平台上而对乌克兰战争视而不见。"