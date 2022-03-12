非政府组织大游行 呼吁法国总统候选人重点关注气候问题

保护气候大游行

在 450 多个非政府组织的号召下，法国各地今天周六再次启动关注气候大游行，呼吁法国总统候选人重点关注气候问题。

广告 继续浏览后续

在 450 多个非政府组织的号召下，法国各地今天周六再次启动约150多个关注气候大游行。

非政府组织协会地球之友的发言人加布里埃尔·马佐里尼（Gabriel Mazzolini）表示，在本次法国总统竞选的辩论中没有足够关注气候变化问题，非政府组织希望通过周末的大游行让法国总统候选人在辩论中重点讨论如何应对气候变迁。

本次法国各地举行的关注气候大游行的非政府组织者表示，极端气候气候危机威胁地球上的生命，这是摆在人类面前的紧急问题，现在是政府要采取决定和进行行动的时候，不应该受到新冠疫情和乌克兰战争问题的困扰。

而且应对环境问题与乌克兰战争关系紧密，欧盟平均每年从俄罗斯进口约1千亿欧元的天然气和石油，这是生态和环境的灾难，也是一场政治和经济的灾难。

此前法国总统竞选的辩论中只有不到3%的问题涉及气候变化议题，与此同时形成鲜明对比的是法国民意调查显示，就是每10个法国人中就有8个关注气候问题，因为极端天气对每个人日常生活包括饮食，居住和工作产生都造成严重的负面影响。