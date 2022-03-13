法国最强烈谴责伊朗导弹攻击伊拉克埃尔比勒

伊拉克/伊朗

法国今天以最强烈的措辞谴责周六至周日凌晨向伊拉克库尔德斯坦的埃尔比勒发射导弹的行为，法国谴责这一攻击威胁到整个地区的稳定。

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法新社今天报道称，根据法国外交部的一份声明，这次导弹袭击 "威胁到伊拉克和该地区的稳定"，该声明重申法国 "对伊拉克主权的尊重，以及重视伊拉克的稳定，尤其是其中的库尔德斯坦自治区的稳定"。

伊朗伊斯兰共和国的意识形态军队--革命卫队今天声称对对埃尔比勒的导弹袭击负责，称其针对的是以色列的一个 "战略中心"，并威胁犹太国家要采取进一步的打击行动。

伊拉克库尔德斯坦（北部）当局此前曾表示，"从伊拉克境外，更具体地说是从东部 "发射的 "12枚弹道导弹 "于周日凌晨瞄准了埃尔比勒的美国领事馆，但没有造成任何伤亡。

周日凌晨的袭击也发生在为恢复2015年在维也纳举行的伊朗核协议（称为JCPOA）而进行的谈判突然中止之时，因为莫斯科提出了新的要求。

据法国的声明说："这样的行动损害了重返JCPOA伊核谈判的努力，伊朗也在为之做出努力，并绝对迫切需要完成近一年前开启的谈判，法国并敦促停止这种不负责任的危险行为。

伊核谈判协议此前由伊朗和美国、中国、法国、英国、俄罗斯和德国签署，旨在防止德黑兰获得原子弹，以换取解除使其经济窒息的制裁。但在2018年华盛顿退出并恢复对伊朗的措施后，该协议就解体了。作为回应，德黑兰已经逐渐摆脱了对伊朗核计划的限制。