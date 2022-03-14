法国即日起无需出示疫苗证 无需戴口罩

新冠疫情

星期一是一个特别的日子，根据法国政府决定，即日起无需在酒吧、餐馆、影院、夜总会等出示健康证，亦无需戴口罩，真面孔示人了，两年来头遭!

广告 继续浏览后续

在法国，进入影院、剧院、餐馆、展览会，从今以后，无需出示疫苗证，疫苗证仅在访问养老院时需要出示证实自己阴性。

在大、中、小学，在企业内部，在商场，也无需戴口罩。唯一的是，乘坐公共交通，进入医院，仍需戴口罩。

记者注意到，周一早晨，在金融城拉德芳斯，已鲜少有人戴口罩，上班的人似乎对此很高兴。一位年轻人表示，谢天谢地，总可以摘掉了。尽管在办公室，其实我们自从打疫苗后，戴不戴口罩，常常遵守得不那么严格，正式取掉了，我忽然有种幸福感。

一名高中一年级学生在校门口甚至对记者说：有种解放的感觉。

不过，并不是所有人都很兴奋，30岁的尤尔坦是一座销售学校的校长，他说，学生们肯定很高兴，但管理人员总还有一点小小的担心。

法国卫生部长韦兰表示，再不出示疫苗证，摘掉了口罩，但大家还是应该注意卫生环境，保护自己，也保护别人。

专家认为，由于接种人口比率高，而且众多的人已经感染过，已经构成足够的社会免疫力。

法国巴斯德医院最悲观的预测是，三月份，在最严重的情况下，每日感染人数超过10万人，数字很高，但远不能跟1月份相比，而且重症率将维持在低水平上。