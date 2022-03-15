闯俄罗斯“央视”反战抗议：奥夫西尼科娃作无罪辩护

俄罗斯/玛丽娜-奥夫西尼科娃直播间抗议

3月14日晚突然闯进俄罗斯官方电视台第一频道新闻直播间举牌抗议俄罗斯在乌克兰发动侵略战争的记者玛丽娜-奥夫西尼科娃，决定作无罪辩护。

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据法新社今天发自莫斯科消息称，玛丽娜-奥夫西尼科娃选择作无罪辩护。

玛丽娜-奥夫西尼科娃是在3月14日晚抗议俄罗斯官方新闻撒谎。在俄罗斯这家国营电视台任职的记者玛丽娜-奥夫西尼科娃当时举着写有反战，俄罗斯国家新闻撒谎的硬纸板闯入新闻直播间抗议。

俄罗斯电视台第一频道新闻，在俄罗斯享有广泛影响。

玛丽娜-奥夫西尼科娃当即遭到逮捕。

玛丽娜-奥夫西尼科娃的律师今天透露，玛丽娜-奥夫西尼科娃被逮捕，但不知道她被关押在何处。

按照俄罗斯新颁布的法律，涉及乌克兰战争，任何与官方新闻不同的说法都将面临监禁15年的最高处罚。

法国总统马克龙许诺在下一次与普京的电话联络时，将向普京提出这一案件。马克龙已经向玛丽娜-奥夫西尼科娃提议法国给予庇护权益。

法国绿党总统候选人雅多今天呼吁法国驻莫斯科大使馆给予玛丽娜-奥夫西尼科娃庇护保证。

法国总统府承认，目前不知道俄罗斯当局是否允许法国援救玛丽娜-奥夫西尼科娃。

就玛丽娜-奥夫西尼科娃决定作无罪辩护消息，是否案情移交至司法，诉讼是否立案提上议事日程，法新社尚且没有进一步的细节。