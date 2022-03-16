沙尘暴自撒哈拉沙漠而来，法国与西班牙天空变黄

法国

3月16日星期三，来自撒哈拉沙漠的沙尘暴继续席卷欧洲。西班牙部分地区的天空变成橘红色，民众呼吸困难，法国和葡萄牙的清洁人员则加班加点，来清除汽车和建筑物上的沙尘。

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欧盟哥白尼大气监测局3月16日表示，该机构正在追踪“导致西班牙、葡萄牙和法国大部分地区空气质量下降”的大量尘埃。

首当其冲的是西班牙。西班牙空气质量因这场沙尘暴而被本国机构评为“极其不利”的最差评级。沙尘暴从周二开始大规模爆发，目前扩大到包括马德里和其他主要城市在内的西班牙南部和中部大部分地区，塞维利亚也没能幸免。下雨的地方，沙尘与雨水混合成了泥浆。

西班牙政府建议人们戴上口罩，并避免户外运动，尤其是那些患有呼吸道疾病的人，更应躲避沙尘的侵袭。西班牙气象局发言人鲁本德尔-坎波表示，周三下午，西班牙东南部和中部地区的空气尘埃浓度将会达到本次沙尘暴的峰值。之后空气质量将会逐渐改善，不过一些灰尘还是会在本周末飘到大加那利群岛。

目前马德里的天空仍然是一片肮脏的灰黄色，西班牙大部分地区的能见度都降低了。而社交媒体上则出现了关于沙尘暴的奇特照片，其中包括马德里附近山脉，白雪中带着红色，十分奇异。

西班牙国家气象局表示，这些沙尘颗粒可能会一路到达荷兰和德国的西部。不过，这场沙尘暴在带来诸多不便的同时，也预示着接下来几天内，拉动这场风暴的前线气流将给西班牙干旱的田地和水位下降的水库带来更多的降雨，这对于农民来说是一个好消息。

在法国，沙尘暴穿越比利牛斯山脉，在周二经过法国西部，在波尔多和拉罗谢尔造成明显异常，然后继续向北移动。法国气象部门表示，这场沙尘暴应该会持续到本周四，因为沙尘“被希腊上空的反气旋挡住了，不过之后会逐渐消退”。 这种现象并不例外，但“因其地理范围和持续的时间较长，而更加引人注目”。