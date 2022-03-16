法国大选新民调 马克龙支持率30% 大幅领先勒庞梅朗雄 1/4选民或弃权

法国今年四月即将举行总统大选，根据周三(16日)公布的哈里斯的一项民意调查显示，第一轮的投票，现任总统马克龙可获得 30% 的选票，遥遥领先其他竞争对手，领先于玛丽娜·勒庞 的19.5% 和梅朗雄的13.5%获票率。

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根据费加罗报报道，法国今年四月即将举行总统大选，根据周三公布的哈里斯互动为《挑战周刊》所做的一项民意调查显示，第一轮的投票，现任总统马克龙获得 30% 的投票意向遥遥领先其他竞争对手，领先于玛丽娜·勒庞 的19.5% 和 梅朗雄 的13.5%；梅朗雄民调攀升至第三位。

极右派政党主席的玛丽勒庞获票率稍有进步，主要是争夺瓜分到其极右翼对手泽沐尔 (Éric Zemmour )的支持者;泽沐尔的民调为11%，比上次民调减少了1.5的点数。 擅于雄辩的泽沐尔自乌克兰战争开始以来，民调经历了急剧下降（过去 3 周下降了4.5 个点数），并恢复其在 9 月中旬的民调记录。 另一方面，梅朗雄获得第三名的势头得到证实。 根据这项哈里斯机构的民调指出，梅朗雄的民调，一周内增加 1 个百分点，获票率为13.5%，甚至创下了该机构自 2021 年 1 月开始大选民调以来他自己的最高分。

法国欧洲生态绿党总统候选人雅多(Yannick Jadot) 仍然保持 5% 的投票意向（连续第 4 周稳定），领先于共产党候选人胡瑟（Fabien Roussel）的 3%（下降了0.5个点数）和社会党候选人现任巴黎市长安妮·伊达尔戈( Anne Hidalgo)（为2.5%，上升了0.5个点数），紧随其后的是农业技术专家的让·拉萨尔（获票率2%，保持稳定）。

根据费加罗报委托Odoxa Backbone-Consulting 顾问公司调查结果，本次大选，至少 65% 的法国人预测投票将遭到前所未有的抵制。调查结果4位法国选民中有1人将不去投票，弃权率升高至24,4%，也就是比2002年历史性弃权率28,4%少了几个点数而已。