马克龙发表竞选政见将更加严控限制RSA失业金条件

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周四(17日)在一项可说其竞选造势活动的政见发表会上表示，竞选连任后，盼能更加严格管制失业补助金RSA的领取条件

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马克龙总统希望严控收紧领取积极团结失业补助金（简称 RSA）的资格审核条件。

法国下届总统候选人，也是现任总统的马克龙，于周四在塞纳-圣德尼市发表竞选政见，展示其下届任期的政治纲领计划，他提议将失业金RSA 的领取资格紧缩限制只发给那些每周最少工作或参加培训 15 至 20 小时的失业登记人。

政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal）周二曾经透露了此一概念，，马克龙周四证实了这一点，也就是：下届大选的候选人马克龙，提议将就业辅导处核发的那项积极团结失业补助金（RSA），限制发给那些做到参与最低限度时数的工作者。

马克龙总统周四在奥贝维利耶的一项标志着他真正进入大选竞选活动的记者会上声称：“今天 RSA 失业补助金的受益者，是我们差劲的集体组织的受害者。 每个人都应该有一份生活收入，但也应该要求他们分担责任。”

马克龙周四因此提到了，领取这项失业补助者每周重新投入工作，每周有义务参与工作15 到 20 个小时。

这项积极团结失业补助金（RSA）是根据家庭组成的差异计算金额，发给某些没有薪资人士最低水平的收入。在某些条件下，发给那些年龄至少25岁的公民，以及 18 至 24 岁的劳工或是单亲父母，或能证明自己工作了一段时期的职场工作人士。

截至 2021 年 9 月，RSA 失业补助金受益方的数量估计为 191 万个家庭。

根据国家家庭津贴基金的数据，2021 年第三季度拨款的这项津贴的总金额接近 29 亿欧元，延续了 2020 年底就开始的下降趋势。