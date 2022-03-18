巴黎圣母院修复过程中挖出重大考古发现

巴黎圣母院

2019年春天，巴黎圣母院遭遇了近乎毁灭性的一场大火。此后评估和修复工作正在紧锣密鼓地进行当中，圣母院预计2024年重新对世人开放。然而几天前，考古学家在圣母院的下方意外地发现了几座墓葬，和一个铅制石棺。根据考古学家的初步评估，这个石棺很有可能可以够追溯到14世纪，也许属于当时的一个十分尊贵的大人物。点击以下内文视频，了解详情。

广告 继续浏览后续

巴黎圣母院 © AP - Michel Euler摄影

这场意外的考古发现，起源是这样的：巴黎圣母院的重建工程小组正准备安装巨大的脚手架，以便重建火灾当中损毁的教堂尖顶，而脚手架的安装工作需要他们去检测地面的稳定程度，进行预防性挖掘工作。就在检测地面稳定程度和进行预防性挖掘的这个过程当中，他们发现了一个19世纪的地下供暖系统，而本次的重大发现，这一铅制石棺，就在这个地下供暖系统之间静静地躺着。

这个墓葬中有着“完整保存下来的铅制人形石棺”，专家们初步判断认为这具棺材是在1300年左右为一位高级的政治人物制作的，时间大概在大教堂建成后的一个世纪。除了墓葬外，在大教堂下方，施工队还发现了彩绘的雕塑元素，这些元素被确定为13世纪原始十字屏风的一部分，这种屏风在古代的用途是将祭坛区与中殿分隔开，属于一种建筑元素。

3月15日，考古学家已经开始仔细清理和挖掘施工队从巴黎圣母院地下挖掘出的雕塑，这当中包括一对经过良好雕琢的人类手部雕塑。还有一个留着胡须的男人的半身像，和一些蔬菜形状的雕塑已经被移除，这些雕塑的表面仍然残存着涂上去的颜料色彩。

有关铅制人形石棺，专家们已经开始使用微型内窥镜摄像机，来探视石棺的内部，发现石棺似乎被泥土和石头的重量扭曲了。首席考古学家克里斯托夫·贝斯尼尔表示：“你可以（在铅制人形石棺的里面）瞥见一块块的织物、头发，尤其是头部上方被放置的树叶制作的枕头，这是宗教领袖被埋葬时的一个众所周知的内容物”。贝斯尼尔解释说，“这些植物元素仍存留在石棺内部的事实，意味着石棺内部环境，包括尸身，都处于非常好的保护状态”。

美国国家考古研究所的多米尼克·加西亚补充表示，这一墓葬内容的发现，将有助于提高当今人类对欧洲中世纪葬礼习俗的理解。

法国文化部也宣布，这些墓葬内容“具有卓越的科学质量”，是在为重建巴黎圣母院古教堂尖顶的准备工作当中出土的。

不过，尽管这一考古发现令人倍感兴奋，但考古学家手头的时间正在悄然流逝，留给他们的时间其实很短。因为他们的团队被要求在今年的3月25日之前完成研究工作，之后，恢复巴黎圣母院的重建项目就要继续进行了，否则就有可能赶不上2024年重新对外开放这一预期承诺。