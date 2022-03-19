法国纪念阿尔及利亚战争结束60周年

法国/阿尔及利亚战争

2021年9月20日法国总统马克龙在总统府与阿基军人

法国今天周六举行纪念阿尔及利亚战争结束60周年活动，包括退伍老兵，阿基军人等200多人受邀在爱丽舍宫与马克龙总统共同纪念签署《埃维昂协议》，旨在让法国和阿尔及利亚人和解，能够走出这段痛苦的战争记忆。

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法国今天纪念签署《埃维昂协议》60周年，这也是法国总统马克龙推动并且参加纪念阿尔及利亚战争结束六十年纪念活动的一部分。

阿尔及利亚战争有关见证人的代表，如退伍老兵，阿基军人等200多人今天齐聚总统府参加纪念活动。在马克龙总统就有关阿尔及利亚战争结束60周年的讲话前，参与纪念这段战争历史的4名高中和大学生首先发言。

法国本次侧重纪念法国与阿尔及利亚签署《埃维昂协议》这个历史活动本身，旨在让法国和阿尔及利亚人能够走出这段痛苦的战争记忆，并且和解。

另外，今天有将近 300 名啊基军人和他们的后代聚集在比利牛斯山东部的里韦萨尔特斯，进行纪念活动，要求法国通过法律来“恢复”他们的“荣誉”。

研究法国和阿尔及利亚关系的历史学家斯托拉指出马克龙政府进行系列纪念阿尔及利亚战争活动，触及殖民历史，打破法国政坛的禁忌议题，属于法国历史的重大转折点，开启法国政府和民间正视这段历史的新时期。

法国马克龙政府一名官员指出，在六十年来，有分割，甚至对抗性的关于阿尔及利亚战争的记忆，需要，认识到它们的独特性。

1830至1834年间，法国在侵占阿尔及利亚后，宣布此地为“法国属地”。自1954年开始，阿尔及利亚爆发了的民族独立运动，经过8年阿尔及利亚战争，在60年前的3月19日法国政府与阿尔及利亚临时政府签署《埃维昂协议》宣布放弃对当地统治，结束132年的殖民时期。阿尔及利亚宣布独立后，进入充满暴力和血腥的过度时期。