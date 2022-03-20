图卢兹连环恐袭事件十周年 法国向受害者致敬

法国/恐怖主义

法国图卢兹市今天3月20日举行隆重纪念仪式，纪念10年前在恐怖分子穆罕默德-梅拉赫连环袭击中遇难的受害者。参加仪式的有法国总统，以色列总统，两名法国前总统等2000人。

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法国今天下午在图卢兹举行大型纪念仪式，向十年前被恐怖分子杀害的7名遇难者致敬。这次活动由法国犹太机构代表委员会（Crif）组织。

十年前的2012年3月，三名伞兵、三名学童和一名来自犹太学校（Ozar Hatorah）的高中教师，被恐怖分子梅拉赫（Mohamed Merah）分三次，一个个近距离射杀。

周日下午，法国总统马克龙，以色列总统赫尔佐格，法国两位前总统萨科齐和奥朗德等一干政届人士，以及近两千人应邀到场出席大型纪念仪式。

据爱丽舍宫说："（马克龙先生和赫尔佐格先生）共同出席这个仪式的目的，是为了纪念连接法国和以色列的友谊，以及彰显两位国家元首继续共同打击恐怖主义，共同打击反犹主义的愿望。

法国前总理瓦尔斯、参议院议长拉切尔、内政部长达尔马宁和巴黎市长伊达尔戈预计也将到场。

在大型纪念仪式之前，周日上午，在图卢兹的犹太学校（改名为Ohr Torah）的院子里挤满了当年目睹2012年3.19袭击事件的前学生，他们从世界各地赶来，在犹太拉比和校长雅科夫-蒙索内戈（Yaacov Monsonego）的周围举行了一个悲壮的仪式，那名校长7岁的女儿米利亚姆当年在摩托车恐怖杀手的子弹下丧生。

恐怖杀手穆罕默德-梅拉赫（Mohammed Merah）是1988年10月10日出生在法国的阿尔及利亚裔伊斯兰恐怖分子。2012年3月，他分别在图卢兹和蒙托邦两地，三次行凶，共谋杀了7人，包括3名犹太学童，并伤害了另外6人。他在2012年3月22日在法国特警部队RAID的袭击中死亡。