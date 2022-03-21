俄罗斯控制切尔诺贝利后 乌克兰工作人员首次回家

切尔诺贝利/乌克兰

联合国下属的国际原子能机构周日报告称，自从俄罗斯控制切尔诺贝利核电站四周以来，现场工作人员近第一次能够进行轮换，并被允许返回家中。乌克兰政府对进行轮换工作表示欢迎。

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联合国下属的国际原子能机构发布消息显示，在切尔诺贝利核电站的乌克兰工作人员在周日开始进行了第一次轮换，并被允许返回家中，这也是在俄罗斯军人控制该核电站近四周以来的首次。

乌克兰的国家监管部门今天予以证实，切尔诺贝利现场工作人员的轮换已经从周日上午开始，其他工作人员接替已离开人员的岗位。乌克兰对此表示“欢迎”。

俄罗斯入侵乌克兰，切尔诺贝利核电站在2月24日被俄罗斯军队接管，在该核电厂现场管理废料的夜班人员继续工作，已经持续了四周，目前有一半乌克兰工作人员已经回家。在切尔诺贝利核电站工作的技术人员和其他辅助人员总共约有210名。

此前国际原子能机构总干事罗西呼吁最大限度保持克制，避免采取任何可能导致乌克兰核设施面临风险的行动。

这家设在维也纳的联合国机构已主动提出派专家亲临现场，以保证乌克兰核设施的安全，并表示继续朝这个方向“进行磋商”。

切尔诺贝利核电站在1986年发生了世界上最大的核事故，当时该核电站4号反应堆发生强烈爆炸，导致大量强辐射物质泄漏。直到2000年，乌克兰政府彻底关闭了该电站。

严重的核物质泄漏事故造成的强辐射污染，让乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯三国接壤地带的数千平方公里的土地无法使用，而数万人面临患癌症、白血病甚至死亡的威胁。