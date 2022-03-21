泽连斯基将对法国议会演讲 勒庞称没个人欣赏 不会到场听言但很快自我纠正说去

法国/乌克兰

法国极右派政党之一总统候选人玛丽-勒庞周一表示，她对乌克兰总统泽连斯基没有什么特别的钦佩欣赏，她不会出席国民议会本星期三聆听乌克兰总统泽连斯基演讲。不过之后她很快改变了主意说要去议会听泽连斯基演讲。此前，玛丽莲勒庞曾说对俄罗斯总统普京有欣赏之意。玛丽莲勒庞不同意将普京称为战犯，说这只能使战争继续下去。

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法国国民议会将于周三与乌克兰总统泽连斯基连线，听取泽连斯基发表关于乌克兰战争演讲。玛丽莲勒彭周一说，她对乌克兰总统连伦斯基 "没有特别的钦佩"。泽连斯基的国家已经被俄罗斯入侵。据玛丽莲勒庞说，“我不会出席周三15:00在国民议会前的泽连斯基视频演讲。”玛丽莲勒庞说，她很早以前就已经计划好有事要去做。国民大会的候选人玛丽莲勒庞今天在法国新闻电台如此说。

法新社说，不过，仅仅几个小时后，这位候选人就改变了主意，并宣布她将出席于周三在国民议会的泽连斯基演讲会。玛丽莲勒庞说，她推掉了一个预先订好的事情。玛丽莲勒庞在2017年总统竞选期间曾受到普京的接待，并继续向俄罗斯债权人偿还竞选贷款。

当被问及她是否对乌克兰总统有任何钦佩之情时，玛丽莲勒庞说："不，我对泽连斯基没有任何特别的钦佩，我只是认为他的行为是一个国家元首应该做的。而这不应该引起人们的钦佩，是应该加正常"。

玛丽莲勒庞隐晦讽刺马克龙说，"正是因为我们自己的领导人并不总是表现得像一个国家元首，所以当其他人这样做的时候，我们才觉得很好。"

玛丽莲勒庞说，“泽连斯基是乌克兰的总统，他在捍卫乌克兰的利益，他以极大的力量来努力，他表现出了爱国主义。对此我还能说什么呢？我也是一个捍卫国家主权的人。"

当被问及声援乌克兰总统是否重要时，勒庞说：”不，我已经在多个场合首先声援乌克兰人民，包括声援难民，我说应该在良好条件下欢迎他们。“

该报道称，当被问及俄罗斯总统普京是否是战犯时，这位候选人说她 "没有使用这个词"，因为 "你不能通过侮辱双方中的一方来进行和平谈判"。"她说：“有些人以加倍使用最侮辱性和最攻击性的词语为乐，但这只能使战争继续下去。”

玛丽莲勒庞为什么改变说法决定前往法国国民议会听泽连斯基演讲，该报道没有提细节。