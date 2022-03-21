科西嘉著名囚犯伊万·科洛纳去世

伊万·科洛纳(Yvan Colonna)死亡

科西嘉民族主义者伊万·科洛纳(Yvan Colonna)在狱中遭遇袭击后抢救无效死亡，这是他家人对外透露的消息。

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3月初，科西嘉著名囚犯伊万·科洛纳(Yvan Colonna) 在阿尔勒 (Arles) 的一所监狱遭伊斯兰圣战者囚犯残暴袭击，引发岛上发生骚乱。科隆纳因谋杀省长埃里尼亚克（ Claude Erignac ）被判有罪并在服刑。被殴打后一直处于昏迷状态的科罗纳现在马赛一家医院救治。该事件使该岛同巴黎中央政府之间多年存在的对立冲突复燃。

法国内政部长达曼宁部长对抗议运动表示部分理解，指出，"监狱发生如此严重的袭击，那么，我们应对此负责。"他明确表示，圣战者囚犯对科隆纳的袭击是"恐怖行为"，需予彻查。

2018年科西嘉岛人在马克龙总统到访之前举行旨在独立的示威游行

袭击事件发生后，科西嘉岛上严重骚乱频发。前一段，在巴斯蒂亚（ Bastia ），有数千人参加的最初和平示威行动最后失控，以骚乱告终。一些蒙面示威者投掷燃烧弹和自制爆炸装置，警方使用了催泪瓦斯和高压水枪。据检方称，在骚乱中，有102人受伤，其中77名安全部队成员。

很多科西嘉人视科隆纳是该岛独立运动的英雄。几十年来，岛上一再发生暗杀事件。