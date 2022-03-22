巴黎授基辅荣誉公民城市殊荣

巴黎/基辅/荣誉市民城市

巴黎市议会周二今天一致授予基辅荣誉公民城市身份，市长安妮-伊达尔戈称，基辅是一座 "充满自由精神活力 "的城市。巴黎市荣誉市民称号设立于2001年，已被授予约30位名人，包括英格丽-贝当古、达赖喇嘛和纳尔逊-曼德拉，但也在2015年授予《查理周刊》，2016年授予“生物多样性”机构，2019年授予巴黎消防队。

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乌克兰基辅获得巴黎市荣誉市民称号。据法新社今天报道称，俄罗斯围城轰炸，致使基辅350万居民中的一半已经逃离，躲避俄罗斯军队的轰炸。

巴黎市议会还批准了100万欧元的人道主义预算：36万欧元用于援助四个人道组织，这些组织帮助乌克兰平民逃入邻国时安置与寻找工作，64万欧元用于在法国首都接待难民。

据第15区区长Philippe Goujon说，由右翼区议会组织的单独收集活动使125吨基本必需品被送往乌克兰的Oujhorod和Mayaky。

据伊达尔戈强调说："如果乌克兰受到攻击，那是因为它渴望民主，渴望在和平中生活，渴望跟随欧洲的脚步"，申她明支持乌克兰加入欧盟。

在俄罗斯开始入侵乌克兰近一个月后，在乌克兰主要城市继续遭到轰炸之际，法国总统选举中的社会党候选人也宣布与 "殉难城市 "马里乌波尔签订 "友谊公约"，并谴责俄罗斯军队绑架Dniproroudné和Melitopol的市长。

这位社会党政治家还说，基辅市芭蕾舞团的表演家在夏特莱剧院受到欢迎，并可无限期滞留在该剧院。

乌克兰驻法国大使瓦迪姆-奥梅尔琴科出席仪式，并获得了长时间的掌声。

法新社说，巴黎市荣誉市民称号设立于2001年，已被授予约30位名人，包括英格丽-贝当古、达赖喇嘛和纳尔逊-曼德拉，但也在2015年授予《查理周刊》，2016年授予“生物多样性”机构，2019年授予巴黎消防队。

基辅是第一个获此殊荣的城市。