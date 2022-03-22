法国向战火蹂躏的乌克兰提供55吨人道物资援助

法国向乌克兰提供55吨人道主义援助。法国透过地方政府、企业和非政府组织以捐赠的形式参与了这项价值为240 万欧元的紧急人道援助行动。

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这笔价值 240 万欧元的紧急援助从巴黎运往华沙。 地方当局、公司和非政府组织以捐赠的形式参与了这项行动，这是费加罗报的报道。

根据法国外交部发布的一项公报指出，法国于 3 月 21 日星期一向乌克兰运送了 55 吨医疗设备、电脑、儿童牛奶以及发电机。

法国外交部该部在这项公报中表示，这笔价值 240 万欧元的紧急援助是由 A330 货机从巴黎运往华沙的。 “与波兰当局有关，这些材料将立即移交给乌克兰当局”

法国本次捐赠给乌克兰的医疗设备总共有 10 吨，其中特别包括 10 台供重症监护室使用的制氧机以及 9 吨药物。 法国还提供了 31 台发电机，其中包括六台大容量发电机，“旨在加强乌克兰卫生机构的电气安全”。

此次人道援助另外还包括了八吨计算机和通信设备，例如：智能手机、计算机、路由器以及 60 公里的光纤，这也是为了有助于确保网路链接和通信的通畅及连续性。