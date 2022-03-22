科西嘉：科隆纳之死引发总统竞选新一轮暴风骤雨 马克龙添堵

法国/科西嘉/科隆纳之死

法国科西嘉岛面临新的火药桶爆炸威胁，被定罪谋杀一名省长的支持独立活动家伊万-科隆纳星期一死亡后，当地凌晨开始出现自发的悼念活动。此前，科隆纳在狱中遭袭击受伤，引发科西嘉近年罕见规模的激进抗议示威，将科西嘉与法国的政治关系及矛盾推送前台。对科西嘉人哀悼，法国各界呼吁冷静，以避免爆发新的愤怒。但与此同时，法国反对党全面出击，攻击现总统马克龙，大有山雨欲来之势，评论指马克龙无疑再陷风口浪尖。新的民调显示，马克龙的第一轮民意下跌了3个百分点，至百分之27.5。

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据法新社说，在科西嘉岛阿雅克肖的大教堂前，从周一当晚开始就有蜡烛和印有摩尔人头像的旗帜放在教堂前台阶上。在街道上，用黑色书写的 "Gloria à tè!"为法国最著名的科西嘉囚犯在昏迷三周后的死亡定下了激愤情绪基调，他因1998年暗杀省长克劳德-埃里尼亚克而被判处无期徒刑。但他一直否认指控。

在《Corse-Matin报》的头版，一张照片吸引了人们的眼球：一只涂着指甲油的女性的手，抚摸着这位寻求独立的民族主义活动家科隆纳的脸的照片。

据60岁的科西嘉人多米尼克解释说，"科西嘉正在经历一场身份危机，而出现伊万-科隆纳事件，让科西嘉找到了自己的化身，找到了自己的殉道者，"多米尼克说，"我担心，我害怕在哀悼之后会爆发愤怒，" 多米尼克20年前来到岛上定居。

在科西嘉街上，出于对科隆纳家庭的尊重，很少有人同意接受采访。然而，两个集会已经在今天早上宣布，星期二今天下午在阿雅克肖和下午在巴斯蒂亚举行集会。

科西嘉Laetitia Bonaparte高中的正门已经被垃圾桶封住，150名年轻人在印有 "科西嘉事业的伊万烈士 "的科西嘉语横幅后面，于上午10点15分左右向当地政府方向出发。至于警察，法新社说，很谨慎。

3月2日，一名伊斯兰激进圣战主义囚犯在阿尔勒监狱（南部）袭击了伊万-科隆纳，这在科西嘉引起了全民的愤怒，许多科西嘉人认为，如果科隆纳按照他长期以来的要求被转移到科西嘉来服刑，就不会发生这起袭击事件。

法国政府今天上午通过其发言人Gabriel Attal在欧洲第一广播电台的呼吁 "冷静和对话"。"政府发言人再次承诺："将对事件所有真相公开，但指出，激进局面不可接受。

据法新社，周二上午，科西嘉阿雅克肖市市长、该岛右翼反对派领导人洛朗-马康利也呼吁尊重科隆纳家属的哀悼，"正如他们所要求的那样，应有尊严和清醒理智"。

然而，为科西嘉政治犯辩护的协会之一Sulidarita则处于不同的战壕。其秘书长卡蒂-巴托利在Twitter上警告，“将对杀人的法国国家肇祸！”但没有细节。

为了平息局势，法国内政部长Gérald Darmanin于上周末在该岛停留了三天，他打破了该岛可能实行自治的禁忌。他随后宣布，对袭击卡盖斯前牧羊人科隆纳事件的行政调查结论应在本周末前公布。

法国国民议会对阿尔勒监狱负责人的听证会定于明天星期三举行。

据科西嘉民族主义议员米歇尔-卡斯特拉尼（Michel Castellani）周二上午在Franceinfo广播电台说：“如果法律得到遵守，科隆纳被绳转移监禁，这场悲剧就不会发生。”

在西班牙加泰罗尼亚国民议会里的巴斯克政党Sortu周一晚间对科西嘉民族主义表达支持后，新喀里多尼亚独立的支持者卡纳克民阵对科西嘉独立活动家科隆纳的家人表示 "完全支持和诚挚慰问"。卡纳克工人社会联盟和卡纳克工人党也表示 "完全声援 "科西嘉民族主义运动 "争取主权和承认其民族权利 "的斗争。

科隆纳之死引发法国总统大选新的风暴。法国各反对派集中火力对马克龙提出批评，他们质疑马克龙在"国家的责任"上渎职，法国司法部长埃里克-杜邦-莫雷蒂被指控在科隆纳事件里"沉默"。

反对派敦促成立法国国民议会调查委员会。RN候选人批评说，1998年因暗杀省长克劳德-埃里尼亚克而被定罪的伊万-科隆纳狱中遭袭击的死亡事件，"两周的痛苦是一个可耻的事实，极其严重"，玛丽莲勒庞认为 "在监狱场所的这起谋杀案涉及到国家的责任"，她并对 "司法部长的相当冗长沉默说感到讽刺。她希望政府对允许 "狱中八分钟内发生这次袭击而没有任何干预 "的事实作出解释。

RN主席Jordan Bardella在法国2台进一步表示，仅这个 "简单的事实就应该导致司法部长Eric Dupond-Moretti辞职，再说"他已经销声匿迹了几个星期"。

社会党也批评司法部长的 "沉默""正变得震耳欲聋"，社会党参议员帕特里克-坎纳说，他赞成成立一个调查委员会。

法兰西不屈服党的让-吕克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）竞选活动负责人曼努埃尔-邦帕德（Manuel Bompard）在法国信息报上说，赞成成立一个调查委员会以确定事件的真相。

法国共产党总统候选人法比安-鲁塞尔（Fabien Roussel）呼吁揭露 "所有的真相"，他在推特上说，应该进行调查，应该找到那些责任人。

法国绿党候选人雅多称，"我呼吁大家保持冷静，因为我们在过去几天看到的画面太可怕了。马克龙和他的政府对今天的局面有很大的责任。马克龙政府拖延了很长时间才提出“科西嘉和法国国家之间的新关系。”

法国共和党参议员，候选人Valérie Pécresse的竞选顾问Bruno Retailleau在法广RFI警告说，他不要看到 "战火重燃 "的风险，他谴责政府在被枪指着自己的头进行谈判是的一个"错误"。

法国总统马克龙上周四对国家和地方之间关系的讨论提出框架时设定前提条件，"关于将科西嘉纳入宪法的辩论"的讨论将于4月初开始，讨论涉及"权限问题和可能的自治"，讨论也提出明确的界限，包括科西嘉，在法兰西共和国框架内，法语是官方语言等。

但马克龙竞争对手指责他搞选举伎俩，却在过去五年中面对暴力表现软弱毫无作为。