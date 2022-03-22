道达尔今年将暂时放弃俄罗斯石油

道达尔暂放俄石油

道达尔再也承受不住压力了。该石油公司在3月22日发布的新闻稿中宣布，在证券交易所收盘后，其决定2022年底前“不签订或续签购买俄罗斯石油和石油产品的合同，以停止购买任何石油或产品俄罗斯油轮尽快”。该公司以“乌克兰局势恶化”和“欧洲有替代能源

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然而，道达尔警告说，俄罗斯石油将在未来几个月继续流入欧洲。事实上，该集团“持有购买俄罗斯石油和石油产品的远期合同，最长期限为 2022 年 12 月 31 日”。该公司解释说。 “这些远期合同基本上旨在涵盖位于德国东部的 Leuna 炼油厂的供应，由俄罗斯的 Druzhba 管道供应。”道塔尔指出：这些合同“还涉及向欧洲供应柴油，该产品非常短缺”；为此从波兰进口的石油将取代俄罗斯石油。

达能、迪卡侬、乐华梅兰集团(Leroy Merlin) 等大公司都还没有离开俄罗斯。

道塔尔还表示：“关于在欧洲出现赤字的柴油，除非欧洲政府另有指示，道塔尔还将尽快终止购买俄罗斯柴油的合同，最迟在 2022 年底之前”。法国石油巨头说，在这种情况下，将从沙特阿拉伯进口柴油。

周一，来自多个协会的几名活动人士在该组织位于拉德芳斯的总部采取了行动。特别是，他们在入口大厅喷涂了黑色油漆。 “现在，每分钟，道达尔都在继续在俄罗斯开采天然气和石油。道达尔仍然在俄罗斯无视人权”。法国经济部长布鲁诺·勒梅尔在 3 月初被问及继续与俄罗斯合作的法国公司时曾表示：“我认为从今以后实实在在存在一个立场问题”。