马克龙谴责俄罗斯对平民使用“爆炸性武器”

对平民使用“爆炸性武器”

法国总统马克龙3月22日谴责俄罗斯“在人口稠密地区使用爆炸性武器”，称“俄罗斯侵略乌克兰的一切都是不可接受的”。法国总统在布鲁塞尔开幕的首届欧洲人道主义论坛的视频中说。 “国际法遭到蔑视，民用基础设施遭到轰炸，爆炸性武器在人口稠密地区使用，援助人员成为目标。”

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法国总统马克龙表示： “国际人道法是将野蛮行为与我们共同的人性分开的一条线”。他还表示： “战争法不是可选的。保护平民和民用基础设施是不可协商的。那些背叛这些规则的人将在国际司法面前被追究责任。”

马克龙回顾了包括所有欧洲成员国在内的 39 个国家于 3 月 2 日向国际刑事法院提交的例案，他表示：“这是外交史上前所未有的一步，与局势的严重性相称”。

周一，欧盟称破坏被围困的马里乌波尔市是俄罗斯的“重大战争罪行”。据市政厅称，马里乌波尔周二遭到两枚“超级炸弹”的轰炸。

法国总统马克龙还表示： “当务之急是保证欧洲对民众的援助不受阻碍地实施”。他还宣布，为了应对可能引发战争的全球粮食危机，他将在周四和周五的欧洲峰会上提出“粮食安全的国际团结倡议”。

马克龙表示：“欧洲将动员七国集团及其他地区的合作伙伴”。