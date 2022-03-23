全法国流感病例增速持续攀升 迟来的流感高峰期

法国公共卫生机构表示，流感病毒正在全法国的大都市流行中， 过去一周“整个法国的流感感染指标持续上升”。

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春天到了，却出现了流感大潮，过去一周当中，“整个法国的流感指标持续上升”。

有民众开玩笑的说：难道这是春天带来的礼物吗！ 根据法国公共卫生部每周一次的报告，流感现在蔓延到整个法国领土，该报告指出，“流感的整体指标都在持续增加”。 就在上周，只有科西嘉岛被免除在此次流感病毒范围之外。 但现在起，法国所有地区都进入了流感病毒范围。

根据法国公共卫生机构的观察：“法国所有大都市地区目前都在流行流感病毒”，卫生单位还表示，流感病毒让法国整个大都市都受到影响： 过去一周“整个法国的流感指标持续上升”。

此波流感的兴起对城市医疗系统和医院系统产生了影响。 过去一周，与流感疾病有关的医疗紧张行动有所增加，无论是在医院或是城市医疗两方面的医疗活动都从“低度”变为“中等程度”。 在法国本土以外地区，圭亚那仍然有流感病例，但流行的速度似乎正在下降减缓。

今年流感的爆发季节不寻常地迟到。 最近几年，流感的高峰期都出现在二月份，这是以居民人口看诊记录的比率所衡量的。而现在已经快接近三月底了。

然而，2020-2021 年冬季情况非常特殊，由于针对新冠病毒 防疫所采取的封锁禁足令措施。这些防疫措施也扩大延伸其保护力，它们可以阻止许多其他病菌的循环感染，例如流感的病毒。

但今年法国民众流感的感染率比往年的低，所以法国人的集体免疫力也就跟着比较低，这将可能导致今年冬天流感容易恢复流行的力度。