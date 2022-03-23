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法国总统大选：国民联盟候选人勒庞的竞选大纲
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法国极右政党国民联盟（Rassemblement National）主席玛丽娜-勒庞(Marine Le Pen )正式宣布参加2021年4月9日的爱丽舍宫竞选。勒庞曾参加了2017年的总统选举并进入第二轮，3月23号的一项民调显示，她以17.6%的意向选票位居第二，落后于寻求连任的总统埃马纽埃尔-马克龙（29.8%）。
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以下是费加罗报刊出的玛丽娜-勒庞的竞选大纲综述：
移民
- 提议就移民问题进行全民公投
- 终止家庭团聚制
- 只能在国外处理庇护申请
- 为法国公民保留社会援助，并以在法国工作5年为条件来获得团结互助福利。
- 确保国家对获得社会住房和就业的优先权
- 系统地驱逐非法移民、犯罪分子和外国罪犯
安全
- 将每个地方和每个人的安全作为五年任期的优先事项
- 重新引入最低刑期
- 消除所有减刑和调整的可能性，特别是对人的暴力行为。
- 为警察确立合法防卫的推定
- 将法官的数量增加一倍
- 到2027年实现85000个监狱床位
- 真正执行终身监禁
购买力
- 将能源产品（燃料、石油、天然气和电力）的增值税从20%降至5.5%。
- 允许公司加薪10%（不超过最低工资三倍），为此免于缴纳雇主会费。
- 将高速公路重新国有化以降低15%的收费价格，将公共广播私有化以取消电视收看税
青少年
- 免除所有30岁以下的年轻工人的所得税，以便他们留在法国并在这里建立家庭
- 取消30岁以下企业家前5年的公司税，以防止他们移居国外
家庭
- 对抚养孩子的单身母亲提供双重支持，同时加强控制以防止欺诈行为
- 废除对普通家庭和中产阶级家庭的直接遗产税
- 父母以及祖父母对其子女和孙子女的捐赠，每10年每个孩子最多可获得10万欧元免税馈赠。
- 加强残疾人的权利
老年人
- 根据通货膨胀率重新调整养老金
- 将最低养老金重新估价为每月1000欧元，并增加小额养老金
- 拒绝任何延长退休年龄的做法
能源
- 重新启动核电和水电部门并投资于水利发电部门
- 保证农民获得尊重他们的工作的产品价格
- 实施 "屠宰场计划"，以确保动物有尊严的条件，并禁止不经击晕就进行屠宰。
健康医疗
- 启动200亿欧元的卫生紧急支持计划
- 停止关闭公立医院的床位和产科病房
- 重估卫生保健人员的工资
教育
- 将法语、数学和历史的教学重新置于课程的核心。
- 重估教师的工资并改革他们的培训
玛丽娜-勒庞参加了2017年的总统选举，以21%的选票排在埃马纽埃尔-马克龙之后，位居第二。她在第二轮比赛中被击败：马克龙以66%的票数获胜。
她再次成为2022年总统选举的候选人，目前是加莱海峡省的议员和省议员。
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