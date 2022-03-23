法国总统大选：国民联盟候选人勒庞的竞选大纲

法国/政治/总统大选

法国极右政党国民联盟（Rassemblement National）主席玛丽娜-勒庞(Marine Le Pen )正式宣布参加2021年4月9日的爱丽舍宫竞选。勒庞曾参加了2017年的总统选举并进入第二轮，3月23号的一项民调显示，她以17.6%的意向选票位居第二，落后于寻求连任的总统埃马纽埃尔-马克龙（29.8%）。

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以下是费加罗报刊出的玛丽娜-勒庞的竞选大纲综述：

移民

提议就移民问题进行全民公投

终止家庭团聚制

只能在国外处理庇护申请

为法国公民保留社会援助，并以在法国工作5年为条件来获得团结互助福利。

确保国家对获得社会住房和就业的优先权

系统地驱逐非法移民、犯罪分子和外国罪犯

安全

将每个地方和每个人的安全作为五年任期的优先事项

重新引入最低刑期

消除所有减刑和调整的可能性，特别是对人的暴力行为。

为警察确立合法防卫的推定

将法官的数量增加一倍

到2027年实现85000个监狱床位

真正执行终身监禁

购买力

将能源产品（燃料、石油、天然气和电力）的增值税从20%降至5.5%。

允许公司加薪10%（不超过最低工资三倍），为此免于缴纳雇主会费。

将高速公路重新国有化以降低15%的收费价格，将公共广播私有化以取消电视收看税

青少年

免除所有30岁以下的年轻工人的所得税，以便他们留在法国并在这里建立家庭

取消30岁以下企业家前5年的公司税，以防止他们移居国外

家庭

对抚养孩子的单身母亲提供双重支持，同时加强控制以防止欺诈行为

废除对普通家庭和中产阶级家庭的直接遗产税

父母以及祖父母对其子女和孙子女的捐赠，每10年每个孩子最多可获得10万欧元免税馈赠。

加强残疾人的权利

老年人

根据通货膨胀率重新调整养老金

将最低养老金重新估价为每月1000欧元，并增加小额养老金

拒绝任何延长退休年龄的做法

能源

重新启动核电和水电部门并投资于水利发电部门

保证农民获得尊重他们的工作的产品价格

实施 "屠宰场计划"，以确保动物有尊严的条件，并禁止不经击晕就进行屠宰。

健康医疗

启动200亿欧元的卫生紧急支持计划

停止关闭公立医院的床位和产科病房

重估卫生保健人员的工资

教育

将法语、数学和历史的教学重新置于课程的核心。

重估教师的工资并改革他们的培训

玛丽娜-勒庞参加了2017年的总统选举，以21%的选票排在埃马纽埃尔-马克龙之后，位居第二。她在第二轮比赛中被击败：马克龙以66%的票数获胜。

她再次成为2022年总统选举的候选人，目前是加莱海峡省的议员和省议员。