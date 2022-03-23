泽连斯基法国演说

泽连斯基法国演说借喻一战 盼带领欧洲捍卫自由

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Devant l'Assemblée nationale, Zelensky demande aux entreprises françaises de quitter la Russie le 23 mars 2022
Devant l'Assemblée nationale, Zelensky demande aux entreprises françaises de quitter la Russie le 23 mars 2022 © Loic Baratoux/ABACAPRESS.COM
作者： 法广
8 分钟

俄乌战争持续了一个月，乌克兰总统泽连斯基23日在法国国会进行视讯演说。他借用一战“凡尔登战役”来形容乌国的惨烈现况，并呼吁法国展现领导力，捍卫欧洲的“自由、平等、博爱”。

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继英国、以色列、加拿大、美国和日本后，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日受邀向法国国民议会与参议院进行近13分钟的视讯演说。

 

正式演说前，参议院议长拉谢尔（Gérard Larcher）致词表示这次演说具有历史意义，“我们接待一位身处战争国家的总统”。他谴责俄罗斯当局“侵害所有国际社会规则的疯狂杀戮”，并赞许乌克兰人民与军队的“英雄表现”。

国民议会议长费昂（Richard Ferrand）接着致词，他感谢泽连斯基对法国的情谊，指出泽连斯基当选总统后第一个官方拜访的国家便是法国。他表示，法国呼吁俄罗斯遵守国际法，并强调乌克兰拥有“欧洲的全力支持与动员”。

议院会堂悬挂乌克兰国旗，泽连斯基演说前，议员全体起立鼓掌以表达对乌克兰的支持。

泽连斯基在演说开头便叩问法国议会：“该如何停止战争并建立和平”。他指出，俄军残杀平民，包括孩童与孕妇，3月9日俄国砲弹降落在医院，许多临盆妇女受伤，甚至死亡，更有婴孩来不及看见这个世界。

因此，泽连斯基邀请国会议员为受难者哀悼一分钟。

他接着谴责俄军在乌克兰所犯下的战争罪，“俄国军队不分军人或平民，将一切燃烧殆尽”，同时谴责记者遭到战争杀害。

他巧妙借用1916年一战时期“凡尔登战役的断垣残壁”，来形容乌克兰现在的惨状。

凡尔登（Verdun）战役发生在法国境内，是第一次世界大战时间最长、破坏性最大的战役，持续近10个月，德法双方共30多万人丧命，最后由法国获胜。

泽连斯基坚定表示，“我们还抱有价值、团结与决心”。他呼吁“一起回应，一起施压俄国；寻求和平”。

他在演说中非常感谢法国总统马克龙（Emmanuel Macron）为展现真正领导所做的努力，也指出两人不断保持联系。

随后他引用法国格言“自由、平等、博爱”，表示这是让欧洲团结的力量。“法国能想办法让俄罗斯寻求和平... 并终结伤害自由、平等、博爱的战争”。

泽连斯基重申法国的领导地位，“我们期盼法国，期盼你们的领导，以及乌克兰完整领土的重建”。

“我们希望在法国欧盟轮值主席国的带领下，能做出有利于乌克兰加入欧盟的历史决定。明天俄罗斯进犯满一个月... 我们需要协助与支持，好拥有更充足的军备。为了不失去自由，我们需要制裁侵略者”。

泽连斯基也向法国企业喊话，包括雷诺（Renault）、欧尚（Auchan）与法国最大五金商Leroy Merlin等大型企业，“停止资助俄罗斯战争机器... 停止资助对老弱妇孺的杀戮。价值原则高于利益”。

乌克兰总统在视讯演说中强调，“欧洲80年来，从未见过乌克兰这样的状况”。他表示法、德、乌、俄之前依循“诺曼第模式”（format Normandie），调解乌东顿内茨克（Donetsk）分裂地区冲突的谈判与协议原本看见一丝曙光，但俄国2月24日的侵略，“让一切努力幻灭”。

他最后呼吁希望在战争后能塑造一个“战争不复存在的安全世界”，并创造一个新安全体系，“好不再有人哭泣、大家都能安心生活。让人们不需在炮火、战争下道别，而是在时间到的时候，有尊严地道别”。

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