泽连斯基法国演说借喻一战 盼带领欧洲捍卫自由

泽连斯基法国演说

俄乌战争持续了一个月，乌克兰总统泽连斯基23日在法国国会进行视讯演说。他借用一战“凡尔登战役”来形容乌国的惨烈现况，并呼吁法国展现领导力，捍卫欧洲的“自由、平等、博爱”。

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继英国、以色列、加拿大、美国和日本后，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日受邀向法国国民议会与参议院进行近13分钟的视讯演说。

正式演说前，参议院议长拉谢尔（Gérard Larcher）致词表示这次演说具有历史意义，“我们接待一位身处战争国家的总统”。他谴责俄罗斯当局“侵害所有国际社会规则的疯狂杀戮”，并赞许乌克兰人民与军队的“英雄表现”。

国民议会议长费昂（Richard Ferrand）接着致词，他感谢泽连斯基对法国的情谊，指出泽连斯基当选总统后第一个官方拜访的国家便是法国。他表示，法国呼吁俄罗斯遵守国际法，并强调乌克兰拥有“欧洲的全力支持与动员”。

议院会堂悬挂乌克兰国旗，泽连斯基演说前，议员全体起立鼓掌以表达对乌克兰的支持。

泽连斯基在演说开头便叩问法国议会：“该如何停止战争并建立和平”。他指出，俄军残杀平民，包括孩童与孕妇，3月9日俄国砲弹降落在医院，许多临盆妇女受伤，甚至死亡，更有婴孩来不及看见这个世界。

因此，泽连斯基邀请国会议员为受难者哀悼一分钟。

他接着谴责俄军在乌克兰所犯下的战争罪，“俄国军队不分军人或平民，将一切燃烧殆尽”，同时谴责记者遭到战争杀害。

他巧妙借用1916年一战时期“凡尔登战役的断垣残壁”，来形容乌克兰现在的惨状。

凡尔登（Verdun）战役发生在法国境内，是第一次世界大战时间最长、破坏性最大的战役，持续近10个月，德法双方共30多万人丧命，最后由法国获胜。

泽连斯基坚定表示，“我们还抱有价值、团结与决心”。他呼吁“一起回应，一起施压俄国；寻求和平”。

他在演说中非常感谢法国总统马克龙（Emmanuel Macron）为展现真正领导所做的努力，也指出两人不断保持联系。

随后他引用法国格言“自由、平等、博爱”，表示这是让欧洲团结的力量。“法国能想办法让俄罗斯寻求和平... 并终结伤害自由、平等、博爱的战争”。

泽连斯基重申法国的领导地位，“我们期盼法国，期盼你们的领导，以及乌克兰完整领土的重建”。

“我们希望在法国欧盟轮值主席国的带领下，能做出有利于乌克兰加入欧盟的历史决定。明天俄罗斯进犯满一个月... 我们需要协助与支持，好拥有更充足的军备。为了不失去自由，我们需要制裁侵略者”。

泽连斯基也向法国企业喊话，包括雷诺（Renault）、欧尚（Auchan）与法国最大五金商Leroy Merlin等大型企业，“停止资助俄罗斯战争机器... 停止资助对老弱妇孺的杀戮。价值原则高于利益”。

乌克兰总统在视讯演说中强调，“欧洲80年来，从未见过乌克兰这样的状况”。他表示法、德、乌、俄之前依循“诺曼第模式”（format Normandie），调解乌东顿内茨克（Donetsk）分裂地区冲突的谈判与协议原本看见一丝曙光，但俄国2月24日的侵略，“让一切努力幻灭”。

他最后呼吁希望在战争后能塑造一个“战争不复存在的安全世界”，并创造一个新安全体系，“好不再有人哭泣、大家都能安心生活。让人们不需在炮火、战争下道别，而是在时间到的时候，有尊严地道别”。