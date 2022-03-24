乌克兰战争若继续 法国苹果苗业者将损失50万欧元

乌克兰战争如火如荼进行中，除了此前明显出现小麦荒的危机，如今连带也影响到法国农产果树苗圃的出口业务。一名大盘商果树苗农产业者指出，如果战争不休止，预估该农产公司将遭到500,000 欧元的损失。法国农产业者两年来已遭到新冠疫情严重打击。

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法国罗德加隆省(Lot-et-Garonne) 的一名果树苗圃农产业者向法国电视第一台指出，原本应在三月份向乌克兰顿巴斯 (Donbass)出口的100,000 株苹果树苗，但由于乌国发生战争，没有一株送得出去。 如果他无法找到新的买家，将因此损失500,000 欧元。

苗圃农场商贝诺瓦(Benoît Escande)无奈地告诉记者说： 他没有其他选择，只能耐心地处理这个令人头痛的问题。 在这个苗圃的冷藏库里，原本应该出口到乌克兰的这100,000 株苹果树苗必须一直保存在这个冷藏库里，直至有新的发展、接获新的指令。

这些苹果苗原本定于 3 月中旬离开加隆省Lot-et-Garonne，送往乌克兰东部的顿巴斯，但战争阻止了一切。

这家果树苗公司老板说。 “事实上，乌克兰方面仍准备好接收这些苹果苗，但找不到司机把这些果树苗运送到到那里。

而且他们也找不到支撑栽种果树苗所需的木桩、杆子、铁丝，以及栽种所需的灌溉滴水管等所有能够把苹果苗栽种支撑住的材料，因为相关的供应链被困住了。

还有当地所需栽种果树农民的聘雇，对他们来说也是一个问题。因为现在没有人愿前往田野工作；因每个人都害怕外出被枪杀，”

贝诺瓦观察指出，这些苹果苗需要清理保持卫生，而且一捆一捆绑起来。尤其目前在法国西南部果树苗正在一点点的伸展开来。而且花粉传授期很快就到了。

由于乌克兰那里的气候比法国寒冷，即使延迟栽种还相对可以多出一个月的时间，可在五月份栽种这些果苗。但若战争持续下去，果苗栽种是无法跟着延后两个月、四个月、五个月的拖延。

而且这些放在冷藏室里的果苗，是容易腐烂的农产品，顶多能放二个月，最多4个月。

这些法国果农已经遭遇去年的新冠疫情肆虐的危机，如今遇上乌克兰战争，预估再度得损失50万欧元的产业。

这名负责人哀叹的说，如果出口不成功，这将是50万欧元的损失。他们在乌克兰有一个非常大的客户，同时还有周围其他三四个受吸引的小客户。他们或多或少至少占了我们营业额的 10% 。”