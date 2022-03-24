法国总统大选：再征服党埃里克·泽穆尔的竞选大纲
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埃里克·泽穆尔（Éric Zemmour），前记者和政治家，是2022年总统选举的极右倾向的候选人。2021年11月30日，他在一个Youtube视频中正式宣布参加2022年总统选举的竞选。3月24号的民调显示，曾经一度民意颇高的泽穆尔的支持率为10%/，低于同样被认为是极右倾向的政党候选人勒庞（17%），在12位候选人中位居第五。
以下是被认为极右倾向的再征服！（Reconquête！）党的总统候选人埃里克-泽穆尔竞选大纲一揽子主要内容：
司法和安全
- 恢复切实执行终身监禁
- 减少缓刑
- 剥夺具有双重国籍的多发性惯犯和犯罪分子的法国国籍，然后将其驱逐出境
- 招聘3,000名治安法官和3,000名法院办事员
- 将刑事犯罪的成年年龄从18岁降至16岁
- 暂停对少年犯和罪犯的父母的社会援助
- 驱逐被监禁的外籍罪犯
- 再建10,000个监狱床位
- 允许受到攻击的警察和公民自卫，而不必冒坐牢的风险
- 在72小时内赶走擅自占有他人住宅者
移民
- 终止家庭团聚政策
- 将每年庇护权限制在少数人的范围内
- 强制要求在国外、在法国领事馆提出庇护申请
- 废除出生地主义原则
- 提高入籍条件
- 废除对非欧洲籍外国人的社会援助
- 废除国家医疗援助
- 禁止任何非法入境者身份合法化
- 遣返法国境内的无身份外国人
经济
- 削减300亿欧元的生产税
- 降低小企业的税率
- 简化创业者的行政程序
- 将外国投资控制扩大到所有部门
- 结束家族企业的赠与和继承税
- 责成公共采购优先考虑法国产品
农村地区政策
- 将用于城市政策的公共资金转向农村
- 农村社区的每一个新生儿均有1万美元的补助金
- 重新安置行政部门和组织的工作
- 加快4G和高速互联网的部署
- 创建本地服务
景观和环境
- 禁止所有新的风力涡轮机建设项目
- 冻结目前的海上风电项目
- 禁止在城镇和村庄的入口处建造新的超市和购物区
- 废除SRU法
汽车
- 废除积分制执照
- 恢复90公里/小时的速度限制
教育
- 恢复小学毕业时的学校证书
- 终止单一的初中教育，从14岁开始提供职业教育。
- 恢复高中科学、文学和经济分科
欧洲
- 否决任何自由贸易条约谈判
- 阻止任何新的权限转移
- 使所有新的国家法律优先于现有的欧洲法律
- 停止土耳其的加入欧盟进程
伊斯兰
- 禁止在公共场所佩戴伊斯兰面纱
- 禁止建造清真寺和大清真寺
- 系统地驱逐所有可能构成威胁的外国人
小传
埃里克-泽穆尔于1958年出生于巴黎郊区Montreuil，在Drancy市长大。他的父母是犹太裔，在20世纪50年代离开了阿尔及利亚。
泽穆尔于1979年毕业于巴黎政治学院，但两次未能通过法国国家行政学院ENA的入学考试。然后他转向广告业，1986年在菲利普-泰松的指导下，成为《巴黎商报》的一名记者，开始记者生涯1996年，他加入了《费加罗报》的政治部，直到2009年。他于2013年回到《费加罗报》，开设每周专栏......
2003年，他开始s涉足电视，先后出现在包括i >TÉLÉ和法国2台等多个电视频道的节目中，他的言论风格明显，逐渐成为法国家喻户晓，但也饱受批评的知名电视人。
作为一个多产的作家，他已经出版了大约15部作品：在《法国自杀》（Éd. Albin Michel）中，他指责政治、经济、媒体和知识精英出卖了法国的价值观。2018年，他出版了《Destin français》（Éd. Albin Michel），对法国历史的思考。这位专栏作家自称是高卢雄鸡，希望与 "政治正确 "作斗争，并对法国的 "衰退 "提出警告。最后，在2021年，他出版了（法国还没有说最后一句话）La France n'a dit son dernier mot（Éd. Rubempré），这是一本纲领性的书，被认为是由此启动了他的候选资格。
2021年11月30日，他在一个Youtube视频中正式宣布参加2022年总统选举的竞选。
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