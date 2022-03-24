法国总统大选：再征服党埃里克·泽穆尔的竞选大纲

法国/政治/总统大选

埃里克·泽穆尔（Éric Zemmour），前记者和政治家，是2022年总统选举的极右倾向的候选人。2021年11月30日，他在一个Youtube视频中正式宣布参加2022年总统选举的竞选。3月24号的民调显示，曾经一度民意颇高的泽穆尔的支持率为10%/，低于同样被认为是极右倾向的政党候选人勒庞（17%），在12位候选人中位居第五。

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以下是被认为极右倾向的再征服！（Reconquête！）党的总统候选人埃里克-泽穆尔竞选大纲一揽子主要内容：

司法和安全

恢复切实执行终身监禁

减少缓刑

剥夺具有双重国籍的多发性惯犯和犯罪分子的法国国籍，然后将其驱逐出境

招聘3,000名治安法官和3,000名法院办事员

将刑事犯罪的成年年龄从18岁降至16岁

暂停对少年犯和罪犯的父母的社会援助

驱逐被监禁的外籍罪犯

再建10,000个监狱床位

允许受到攻击的警察和公民自卫，而不必冒坐牢的风险

在72小时内赶走擅自占有他人住宅者

移民

终止家庭团聚政策

将每年庇护权限制在少数人的范围内

强制要求在国外、在法国领事馆提出庇护申请

废除出生地主义原则

提高入籍条件

废除对非欧洲籍外国人的社会援助

废除国家医疗援助

禁止任何非法入境者身份合法化

遣返法国境内的无身份外国人

经济

削减300亿欧元的生产税

降低小企业的税率

简化创业者的行政程序

将外国投资控制扩大到所有部门

结束家族企业的赠与和继承税

责成公共采购优先考虑法国产品

农村地区政策

将用于城市政策的公共资金转向农村

农村社区的每一个新生儿均有1万美元的补助金

重新安置行政部门和组织的工作

加快4G和高速互联网的部署

创建本地服务

景观和环境

禁止所有新的风力涡轮机建设项目

冻结目前的海上风电项目

禁止在城镇和村庄的入口处建造新的超市和购物区

废除SRU法

汽车

废除积分制执照

恢复90公里/小时的速度限制

教育

恢复小学毕业时的学校证书

终止单一的初中教育，从14岁开始提供职业教育。

恢复高中科学、文学和经济分科

欧洲

否决任何自由贸易条约谈判

阻止任何新的权限转移

使所有新的国家法律优先于现有的欧洲法律

停止土耳其的加入欧盟进程

伊斯兰

禁止在公共场所佩戴伊斯兰面纱

禁止建造清真寺和大清真寺

系统地驱逐所有可能构成威胁的外国人

小传

埃里克-泽穆尔于1958年出生于巴黎郊区Montreuil，在Drancy市长大。他的父母是犹太裔，在20世纪50年代离开了阿尔及利亚。

泽穆尔于1979年毕业于巴黎政治学院，但两次未能通过法国国家行政学院ENA的入学考试。然后他转向广告业，1986年在菲利普-泰松的指导下，成为《巴黎商报》的一名记者，开始记者生涯1996年，他加入了《费加罗报》的政治部，直到2009年。他于2013年回到《费加罗报》，开设每周专栏......

2003年，他开始s涉足电视，先后出现在包括i >TÉLÉ和法国2台等多个电视频道的节目中，他的言论风格明显，逐渐成为法国家喻户晓，但也饱受批评的知名电视人。

作为一个多产的作家，他已经出版了大约15部作品：在《法国自杀》（Éd. Albin Michel）中，他指责政治、经济、媒体和知识精英出卖了法国的价值观。2018年，他出版了《Destin français》（Éd. Albin Michel），对法国历史的思考。这位专栏作家自称是高卢雄鸡，希望与 "政治正确 "作斗争，并对法国的 "衰退 "提出警告。最后，在2021年，他出版了（法国还没有说最后一句话）La France n'a dit son dernier mot（Éd. Rubempré），这是一本纲领性的书，被认为是由此启动了他的候选资格。

2021年11月30日，他在一个Youtube视频中正式宣布参加2022年总统选举的竞选。