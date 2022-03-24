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法国总统大选：再征服党埃里克·泽穆尔的竞选大纲

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Le candidat à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour, sur le plateau du journal télévisé du soir de TF1, le 30 novembre 2021.
Le candidat à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour, sur le plateau du journal télévisé du soir de TF1, le 30 novembre 2021. © Thomas COEX / POOL / AFP
作者： 艾米
10 分钟

埃里克·泽穆尔（Éric Zemmour），前记者和政治家，是2022年总统选举的极右倾向的候选人。2021年11月30日，他在一个Youtube视频中正式宣布参加2022年总统选举的竞选。3月24号的民调显示，曾经一度民意颇高的泽穆尔的支持率为10%/，低于同样被认为是极右倾向的政党候选人勒庞（17%），在12位候选人中位居第五。

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以下是被认为极右倾向的再征服！（Reconquête！）党的总统候选人埃里克-泽穆尔竞选大纲一揽子主要内容：

司法和安全

  • 恢复切实执行终身监禁
  • 减少缓刑
  • 剥夺具有双重国籍的多发性惯犯和犯罪分子的法国国籍，然后将其驱逐出境
  • 招聘3,000名治安法官和3,000名法院办事员
  • 将刑事犯罪的成年年龄从18岁降至16岁
  • 暂停对少年犯和罪犯的父母的社会援助
  • 驱逐被监禁的外籍罪犯
  • 再建10,000个监狱床位
  • 允许受到攻击的警察和公民自卫，而不必冒坐牢的风险
  • 在72小时内赶走擅自占有他人住宅者

移民

  • 终止家庭团聚政策
  • 将每年庇护权限制在少数人的范围内
  •  强制要求在国外、在法国领事馆提出庇护申请
  • 废除出生地主义原则
  • 提高入籍条件
  • 废除对非欧洲籍外国人的社会援助
  • 废除国家医疗援助
  •  禁止任何非法入境者身份合法化
  • 遣返法国境内的无身份外国人

经济

  • 削减300亿欧元的生产税
  • 降低小企业的税率
  • 简化创业者的行政程序
  • 将外国投资控制扩大到所有部门
  • 结束家族企业的赠与和继承税
  • 责成公共采购优先考虑法国产品

农村地区政策

  • 将用于城市政策的公共资金转向农村
  • 农村社区的每一个新生儿均有1万美元的补助金
  •  重新安置行政部门和组织的工作
  • 加快4G和高速互联网的部署
  • 创建本地服务

景观和环境

  •  禁止所有新的风力涡轮机建设项目
  • 冻结目前的海上风电项目
  • 禁止在城镇和村庄的入口处建造新的超市和购物区
  • 废除SRU法

    汽车

  • 废除积分制执照
  • 恢复90公里/小时的速度限制

教育

  • 恢复小学毕业时的学校证书
  •  终止单一的初中教育，从14岁开始提供职业教育。
  • 恢复高中科学、文学和经济分科

欧洲

  • 否决任何自由贸易条约谈判
  • 阻止任何新的权限转移
  • 使所有新的国家法律优先于现有的欧洲法律
  • 停止土耳其的加入欧盟进程

伊斯兰

  • 禁止在公共场所佩戴伊斯兰面纱
  • 禁止建造清真寺和大清真寺
  • 系统地驱逐所有可能构成威胁的外国人

     

小传

埃里克-泽穆尔于1958年出生于巴黎郊区Montreuil，在Drancy市长大。他的父母是犹太裔，在20世纪50年代离开了阿尔及利亚。

泽穆尔于1979年毕业于巴黎政治学院，但两次未能通过法国国家行政学院ENA的入学考试。然后他转向广告业，1986年在菲利普-泰松的指导下，成为《巴黎商报》的一名记者，开始记者生涯1996年，他加入了《费加罗报》的政治部，直到2009年。他于2013年回到《费加罗报》，开设每周专栏......

2003年，他开始s涉足电视，先后出现在包括i >TÉLÉ和法国2台等多个电视频道的节目中，他的言论风格明显，逐渐成为法国家喻户晓，但也饱受批评的知名电视人。

作为一个多产的作家，他已经出版了大约15部作品：在《法国自杀》（Éd. Albin Michel）中，他指责政治、经济、媒体和知识精英出卖了法国的价值观。2018年，他出版了《Destin français》（Éd. Albin Michel），对法国历史的思考。这位专栏作家自称是高卢雄鸡，希望与 "政治正确 "作斗争，并对法国的 "衰退 "提出警告。最后，在2021年，他出版了（法国还没有说最后一句话）La France n'a dit son dernier mot（Éd. Rubempré），这是一本纲领性的书，被认为是由此启动了他的候选资格。

2021年11月30日，他在一个Youtube视频中正式宣布参加2022年总统选举的竞选。

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