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法国总统大选：法兰西不屈服党梅朗雄的竞选大纲

法兰西不屈服党总统候选人 让 -吕克 梅郎雄目前是最具人气的左派总统候选人 © AFP - THOMAS SAMSON

作者： 艾米 11 分钟

法国罗讷河口省议员让-吕克-梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)今年第三次参选总统。梅朗雄是法兰西不屈服当党（la France Insoumise 简称LFI）的党魁，根据费加罗报滚动民意调查，3月23号梅朗雄在左派的多个候选人中人气稳居第一，支持率13.5%，远超传统左派大党社会党的候选人，现任巴黎市长伊达尔戈（2%），也被认为是最有可能进入第二轮的左派候选人。梅朗雄是唯一一个寻求翻过第五共和国，建立第六共和国的总统候选人。