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法国总统大选：法兰西不屈服党梅朗雄的竞选大纲
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法国罗讷河口省议员让-吕克-梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)今年第三次参选总统。梅朗雄是法兰西不屈服当党（la France Insoumise 简称LFI）的党魁，根据费加罗报滚动民意调查，3月23号梅朗雄在左派的多个候选人中人气稳居第一，支持率13.5%，远超传统左派大党社会党的候选人，现任巴黎市长伊达尔戈（2%），也被认为是最有可能进入第二轮的左派候选人。梅朗雄是唯一一个寻求翻过第五共和国，建立第六共和国的总统候选人。
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以下是法国极左党派候选人梅朗雄的竞选大纲主要内容：
政治
- 通过宪法第11条，梅朗雄先生在2022年底前成立一个制宪会议，起草第六共和国的新宪法。因此将决定共和国总统的作用和任务。此外，根据他的计划，在这次制宪会议结束后（他预计在2024年），第五共和国将被废除，梅朗雄先生将不得不离开爱丽舍宫。
- 在第六共和国的框架内建立一个议会制度。
- 还希望国民议会由各省的比例代表制选出。他还建议废除强制通过议案程序，如宪法第49.3条。
- 建立公民倡议公投（CIR），以解除民选官员的职务，提出或废除一项法律，并修改宪法。
- 引入公民倡议公投和罢免公投
- 为了确保公民不被 "挡在公共生活之外"，该候选人希望引入公民倡议公投（RIC）和召回公投。收集到足够签名的公民将能够解除当选官员的职务，召开制宪会议，提出或废除一项法律。
- 实行强制投票，将投票年龄扩大到16岁，并在地方选举中给予外国人投票权。
- 这位左翼候选人希望国民议会在省一级或 "在海外领土的单一社区一级 "按比例选举。
- 在《宪法》中纳入有尊严地死亡的权利。
- 让被判犯有腐败罪的人没有资格获得终身监禁
- 梅朗雄先生打算让任何被判定犯有腐败罪的人终身失去竞选资格。他还建议收紧针对利益冲突的规则，并禁止高级公务员转移到私营部门。
安全与司法
- 增加法律援助
- 恢复地方法院
- 委托议会确定刑事政策的方向
- 通过国家垄断使大麻的消费、生产和销售合法化并进行监管
环境
- 在宪法中纳入 "绿色规则 "的原则，根据这一原则，从自然界获取的东西不会多于它能够补充的
- 保证任何居住地与基本公共服务（学校、车站、医院、邮局）之间开车或乘坐公共交通工具最大距离在15至30分钟之间
- 2000亿欧元的生态和社会有益的投资
- 将铁路公司SNCF重新国有化，拒绝向竞争开放运输线，重新开放小火车线路
- 高速公路重新国有化
- 计划过渡到100%的可再生能源，摆脱核燃料和化石燃料；翻新整个建筑群。
- 建立一个重新定位的、多样化的、生态化的农业，创造30万个农业就业机会
- 保证海外领土上的所有居民都能获得清洁的自来水
- 禁止工厂化养殖场
- 努力创建一部关于海洋生物多样性的国际法
经济
- 冻结基本生活用品的价格
- 采用第六周带薪休假和60岁退休，将艰苦工作和夜间工作的时间改为32小时，随后启动并普及。
- 建立就业保障
- 将月最低工资提高到税后1400欧元
- 引入中小企业10%和大公司5%的不稳定合同的最高配额
- 废除失业保险改革，从第一天起就对失业者进行补偿
- 恢复巨富税
- 引入14等级所得税缴纳制度
社会
- 补充每个人的收入使其都达到贫困线
- 征用所有长期空置的房屋来安置无家可归者
- 全额报销医疗费用
- 确保残疾人的财务自主权
文化教育
- 将艺术、文化和创作的预算增加到每年国内生产总值的1%。
- 确保免费公共教育：包括食堂、交通、课外活动、课本和用品
- 保证持有中学毕业证书的人可以不经选择而接受他们希望的培训。
- 在议会中选举法国电视台和法国广播电台的总裁
- 该议员建议 "在议会选举法国电视台和法国广播电台的总裁，而不是由共和国总统选择，以避免政治任命和公共频道服从行政权力的利益"。
- 在托儿所和其他合适的儿童保育设施中创造50万个名额
- 25岁之前的义务性公民服务，按最低工资支付，为期9个月，包括健康检查、驾驶执照和培训。
欧洲
- 向欧洲国家和人民提议，以协调一致的方式打破目前的条约
- 退出北约的综合指挥部
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