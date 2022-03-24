法国总统大选：社会党安娜·伊达尔戈 的竞选大纲
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巴黎市长安娜·伊达尔戈 （Anne Hidalgo）从社会党初选中胜出，成为社会党2022年角逐总统大位的候选人，但曾经多次领导法国的传统左派大党已经失去了昔日的锋芒，不仅党内大佬纷纷倒戈支持其他党派的候选人，支持率也惨跌至低谷，在4月10号第一轮投票快进入倒数之际，代表传统左派社会党的伊达尔戈人气毫无起色，仅有2% 的选民意向投票给她，几乎没有任何翻盘的可能出现。2022年的总统大选是否将成社会党最后的绝唱值得关注。
以下就是法国社会党候选人竞选纲领的一揽子政策大纲：
工作
- 将法定最低工资净增200欧元
- 将公司中最低和最高薪酬之间的最大差距比例限制在1至20。
- 对不尊重两性薪酬平等的公司进行处罚
- 将陪产假延长至16周，其中6周是强制性的
- 普及失业保险，年轻人也能享受
环保
- 设立一个环境卫士
- 对严重和故意破坏环境的生态灭绝罪得到承认和惩处
教育
- 教师的工资将逐步提高到管理人员的工资水平
- 发展 "开放和包容 "的教学方法
- 结束贫民窟学校的 "多元化计划"
- 废除大学注册平台Parcoursup
社会保险
- 法定退休年龄以目前的62岁为上限。
- 恢复取消的4项艰苦条件标准
- 最低养老金的净额将增加到1,000欧元
- 每年培训多达15,000名新医生
- 可强制执行的儿童保育权利
- 每年建造150,000套社会住房
司法与安全
- 给予军队更多的资源
- 招聘警察和宪兵
- 改善警察和宪兵的生活和工作条件
- 简化刑事诉讼程序
- 拨款超过10亿欧元来用于打击对妇女的暴力行为。
- 制定治安法官、法庭书记员和社会工作者的招聘计划
- 实施更多的替代监禁措施
- 打击种族主义和反犹太主义的五年计划
经济
- 到2035年，工业二氧化碳排放量比2015年减少50%。
- 任命一位负责社会和团结经济的部长
- 推动研究和开发工作
国际
- 移民：使都柏林系统的改革圆满结束
- 终止《稳定与增长公约》（SGP），转而制定适合各国经济状况的公约。
小传：
安娜-伊达尔戈1959年6月出生在西班牙的安达卢西亚，1961年与她的父母和妹妹一起来到法国。一家人在里昂定居。1973年，她获得法国国籍，成为 "安妮"。她于2003年获得了双重国籍。
1994年，她加入社会党。1997年左派与雅克-希拉克左右共治--她在三个部级内阁工作：包括就业部，妇女权利和职业培训和司法部的内。
安娜-伊达尔戈在1998年底遇到后来成为巴黎市长的贝特朗-德拉诺埃（Bertrand Delanoë）。在2001年第15区的市政选举中，作为社会党候选人，她输给了右派。然而，当她被选入左派占多数的巴黎议会时，她被任命为第一副市长，特别负责性别平等问题。她还在2004年成为法兰西大区的地区议员。
2008年贝特朗-德拉诺埃连任后，伊达尔戈仍然是第一副市长，负责城市规划。
2012年9月，伊达尔戈宣布参加巴黎市长的竞选，并于2014年3月获胜。她因此成为巴黎的第一位女市长。2020年，她再次当选为首都市长。
2021年3月17日，伊达尔戈推出了一个题为《共同的想法》的反思平台。虽然她曾多次保证不会成为爱丽舍宫的候选人，但在市政竞选期间，她在2021年9月访问鲁昂时宣布自己是2022年总统选举的候选人。
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