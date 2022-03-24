法国总统大选：社会党安娜·伊达尔戈 的竞选大纲

法国/政治/总统大选

巴黎市长安娜·伊达尔戈 （Anne Hidalgo）从社会党初选中胜出，成为社会党2022年角逐总统大位的候选人，但曾经多次领导法国的传统左派大党已经失去了昔日的锋芒，不仅党内大佬纷纷倒戈支持其他党派的候选人，支持率也惨跌至低谷，在4月10号第一轮投票快进入倒数之际，代表传统左派社会党的伊达尔戈人气毫无起色，仅有2% 的选民意向投票给她，几乎没有任何翻盘的可能出现。2022年的总统大选是否将成社会党最后的绝唱值得关注。

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以下就是法国社会党候选人竞选纲领的一揽子政策大纲：

工作

将法定最低工资净增200欧元

将公司中最低和最高薪酬之间的最大差距比例限制在1至20。

对不尊重两性薪酬平等的公司进行处罚

将陪产假延长至16周，其中6周是强制性的

普及失业保险，年轻人也能享受

环保

设立一个环境卫士

对严重和故意破坏环境的生态灭绝罪得到承认和惩处

教育

教师的工资将逐步提高到管理人员的工资水平

发展 "开放和包容 "的教学方法

结束贫民窟学校的 "多元化计划"

废除大学注册平台Parcoursup

社会保险

法定退休年龄以目前的62岁为上限。

恢复取消的4项艰苦条件标准

最低养老金的净额将增加到1,000欧元

每年培训多达15,000名新医生

可强制执行的儿童保育权利

每年建造150,000套社会住房

司法与安全

给予军队更多的资源

招聘警察和宪兵

改善警察和宪兵的生活和工作条件

简化刑事诉讼程序

拨款超过10亿欧元来用于打击对妇女的暴力行为。

制定治安法官、法庭书记员和社会工作者的招聘计划

实施更多的替代监禁措施

打击种族主义和反犹太主义的五年计划

经济

到2035年，工业二氧化碳排放量比2015年减少50%。

任命一位负责社会和团结经济的部长

推动研究和开发工作

国际

移民：使都柏林系统的改革圆满结束

终止《稳定与增长公约》（SGP），转而制定适合各国经济状况的公约。

小传：

安娜-伊达尔戈1959年6月出生在西班牙的安达卢西亚，1961年与她的父母和妹妹一起来到法国。一家人在里昂定居。1973年，她获得法国国籍，成为 "安妮"。她于2003年获得了双重国籍。

1994年，她加入社会党。1997年左派与雅克-希拉克左右共治--她在三个部级内阁工作：包括就业部，妇女权利和职业培训和司法部的内。

安娜-伊达尔戈在1998年底遇到后来成为巴黎市长的贝特朗-德拉诺埃（Bertrand Delanoë）。在2001年第15区的市政选举中，作为社会党候选人，她输给了右派。然而，当她被选入左派占多数的巴黎议会时，她被任命为第一副市长，特别负责性别平等问题。她还在2004年成为法兰西大区的地区议员。

2008年贝特朗-德拉诺埃连任后，伊达尔戈仍然是第一副市长，负责城市规划。

2012年9月，伊达尔戈宣布参加巴黎市长的竞选，并于2014年3月获胜。她因此成为巴黎的第一位女市长。2020年，她再次当选为首都市长。

2021年3月17日，伊达尔戈推出了一个题为《共同的想法》的反思平台。虽然她曾多次保证不会成为爱丽舍宫的候选人，但在市政竞选期间，她在2021年9月访问鲁昂时宣布自己是2022年总统选举的候选人。