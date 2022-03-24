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法国总统大选：社会党安娜·伊达尔戈 的竞选大纲

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法国2022年总统社会党候选人，现任巴黎市长安娜 伊达尔戈 （Anne Hidalgo）
法国2022年总统社会党候选人，现任巴黎市长安娜 伊达尔戈 （Anne Hidalgo） AP - Michel Euler
作者： 艾米
9 分钟

巴黎市长安娜·伊达尔戈 （Anne Hidalgo）从社会党初选中胜出，成为社会党2022年角逐总统大位的候选人，但曾经多次领导法国的传统左派大党已经失去了昔日的锋芒，不仅党内大佬纷纷倒戈支持其他党派的候选人，支持率也惨跌至低谷，在4月10号第一轮投票快进入倒数之际，代表传统左派社会党的伊达尔戈人气毫无起色，仅有2% 的选民意向投票给她，几乎没有任何翻盘的可能出现。2022年的总统大选是否将成社会党最后的绝唱值得关注。

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以下就是法国社会党候选人竞选纲领的一揽子政策大纲：

工作

  • 将法定最低工资净增200欧元
  • 将公司中最低和最高薪酬之间的最大差距比例限制在1至20。
  • 对不尊重两性薪酬平等的公司进行处罚
  • 将陪产假延长至16周，其中6周是强制性的
  • 普及失业保险，年轻人也能享受

环保

  • 设立一个环境卫士
  • 对严重和故意破坏环境的生态灭绝罪得到承认和惩处

教育

  • 教师的工资将逐步提高到管理人员的工资水平
  • 发展 "开放和包容 "的教学方法
  • 结束贫民窟学校的 "多元化计划"
  • 废除大学注册平台Parcoursup

社会保险

  • 法定退休年龄以目前的62岁为上限。
  • 恢复取消的4项艰苦条件标准
  • 最低养老金的净额将增加到1,000欧元
  • 每年培训多达15,000名新医生
  • 可强制执行的儿童保育权利
  • 每年建造150,000套社会住房

司法与安全

  • 给予军队更多的资源
  • 招聘警察和宪兵
  • 改善警察和宪兵的生活和工作条件
  • 简化刑事诉讼程序
  • 拨款超过10亿欧元来用于打击对妇女的暴力行为。
  • 制定治安法官、法庭书记员和社会工作者的招聘计划
  • 实施更多的替代监禁措施
  • 打击种族主义和反犹太主义的五年计划

经济

  • 到2035年，工业二氧化碳排放量比2015年减少50%。
  • 任命一位负责社会和团结经济的部长
  • 推动研究和开发工作

国际

  • 移民：使都柏林系统的改革圆满结束
  • 终止《稳定与增长公约》（SGP），转而制定适合各国经济状况的公约。

     

小传：

安娜-伊达尔戈1959年6月出生在西班牙的安达卢西亚，1961年与她的父母和妹妹一起来到法国。一家人在里昂定居。1973年，她获得法国国籍，成为 "安妮"。她于2003年获得了双重国籍。

1994年，她加入社会党。1997年左派与雅克-希拉克左右共治--她在三个部级内阁工作：包括就业部，妇女权利和职业培训和司法部的内。

安娜-伊达尔戈在1998年底遇到后来成为巴黎市长的贝特朗-德拉诺埃（Bertrand Delanoë）。在2001年第15区的市政选举中，作为社会党候选人，她输给了右派。然而，当她被选入左派占多数的巴黎议会时，她被任命为第一副市长，特别负责性别平等问题。她还在2004年成为法兰西大区的地区议员。

2008年贝特朗-德拉诺埃连任后，伊达尔戈仍然是第一副市长，负责城市规划。

2012年9月，伊达尔戈宣布参加巴黎市长的竞选，并于2014年3月获胜。她因此成为巴黎的第一位女市长。2020年，她再次当选为首都市长。

2021年3月17日，伊达尔戈推出了一个题为《共同的想法》的反思平台。虽然她曾多次保证不会成为爱丽舍宫的候选人，但在市政竞选期间，她在2021年9月访问鲁昂时宣布自己是2022年总统选举的候选人。

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