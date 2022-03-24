雷诺与道达尔迫于俄乌战争道德压力与莫斯科切割，其他法国企业被期待效仿

乌克兰/ 法国

鉴于俄乌战争当中法国背负的道义压力，法国汽车制造商雷诺3月23日周三晚​​间宣布，将立即暂停其“在莫斯科工厂的活动”，并评估其在俄罗斯的子公司AvtoVAZ股权的相关行动可执行度。道达尔能源也宣布，截至2022年底，都不会采购俄罗斯石油或者石油产品，但仍旧会继续购买俄罗斯天然气。目前面临同样压力的还有欧尚，乐华梅兰等一众在俄开展业务的法国企业。

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周三，乌克兰总统泽连斯基通过视频与法国议会成员见面并做了讲话，他敦促在俄罗斯经营的法国企业停止支持俄罗斯在乌克兰的战争，并特别提到了汽车公司雷诺、超市欧尚，与建材公司乐华梅兰。

雷诺公司在俄罗斯的大部分业务都通过其子公司AvtoVAZ进行，这家子公司帮助雷诺在2021年在俄罗斯销售了近50万辆汽车，使俄罗斯成为雷诺仅次于欧洲的第二大市场。迫于道义压力，雷诺已经在当天晚些时候宣布暂停在莫斯科工厂的活动。

3月24日，巴黎市长兼法国本次大选社民党候选人伊达尔戈响应泽连斯基的号召，呼吁道达尔，乐华梅兰与“所有法国企业”“效仿雷诺”，与俄罗斯进行切割。伊达尔戈表示：“法国企业必须这样做，所有法国公司都绝对有必要参与进来，这是让弗拉基米尔·普京停战的一个办法”。

此前，道达尔能源曾宣布要起诉法国大选的生态绿党候选人雅尼克-雅多，因为雅多曾经谴责道达尔能源公司继续在俄罗斯开展业务，是“战争犯的同谋”。对于这一风波，伊达尔戈表示不会用“战争犯的同谋”这种词来形容道达尔，但“道达尔必须离开俄罗斯”。

迫于压力，道达尔能源已经在周二宣布，截至2022年底，都不会采购俄罗斯石油或者石油产品，但仍旧会继续购买俄罗斯天然气。

在这种特殊的舆论环境下，法国建材公司乐华梅兰的控股公司ADEO回应称，“在俄罗斯停止业务，将被视为筹谋已久的破产，这将给俄罗斯可趁之机，把公司夺走，而这样将会强化俄罗斯的金融能力”。