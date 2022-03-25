马克龙总统的身边人开始感到担忧了

法国/政治

马克龙的身边人担心，“没有魔力的竞选活动”，会让总统大选投票时不去投票的人过多。

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马克龙的身边人开始感到担忧了，因为在下个月进行的法国总统大选投票之前，法国总统竞选活动受到乌克兰战争的打击，没有活力，这造成人们在投票日不去投票的风险加大，尤其是，这有可能会对即将离任的马克龙总统的再次当选不利。

法国总统大选的第一轮投票将于4月10日进行，目前还有两周多一点的时间。虽然目前马克龙在投票意向的民意调查中继续领先，但本周大家也看到，不论是第一轮的投票意向调查，还是第二轮的投票意向调查，马克龙与极右翼政党国民联盟党的候选人玛丽娜·勒庞的差距都在明显缩小。

曾经让马克龙总统在民意调查中跃升的“乌克兰战争”的效应已经开始消退，而玛丽娜·勒庞的竞选势头则明显有利，这要归功于玛丽娜·勒庞的竞选活动以民众的购买力为重点，这也使得玛丽娜·勒庞和她的竞争对手、另一位极右翼候选人泽莫尔拉开了距离。泽莫尔继续深陷在反移民问题上，这也许让玛丽娜·勒庞从极右翼选民的“有用投票”中受益。

在马克龙的身边人看来，更糟糕的是，同时担任欧盟轮值主席国的马克龙的外交活动正在成为他总统竞选的一个障碍，因为这让他无法专注于法国人最关心的国内问题。