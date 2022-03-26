法国总统大选：生态党雅尼克·雅多的竞选纲领

法国/政治/总统大选

雅尼克·雅多（Yannick Jadot）是法国政治家、欧洲议会议员和2022年总统选举的绿党候选人。3月26日的民调结果显示，法国绿党( 生态中心党 pôle écologie）候选人获得5.6%的意向投票。

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以下就是法国绿党候选人的总统竞选大纲：

气候和环境

每年投入100亿欧元用于能源贫乏区的热能改造

从2030年起停止销售新的内燃机汽车

每年40亿欧元用于翻新铁路网和开通小火车线路

在2027年之前，增加3000台陆上风力涡轮机和40平方公里的额外太阳能电池板，发展海上风力发电

目前的核反应堆将被关闭（因为已经过时了），包括在2035年之前关闭十几座核反应堆

600万法国家庭将获得400欧元的能源券

暂停和审查欧洲电力市场的规则以恢复规范的电价；EDF国有化

铁路货运在货物运输中的份额增加一倍

当火车行程少于4小时时，禁止开发飞机路线

对国际航班征收累进税

到2030年禁止使用一次性塑料

农业和农村

结束周末和学校放假期间的狩猎

终止狩猎、用猎犬打猎和斗牛的行为

终止笼养，将捕鱼量限制在科学家建议的水平，终止破坏海洋动物的捕鱼技术

到2027年合成肥料和杀虫剂的使用量减少一半

税收

取消婚姻定额，降低第一档的税收，为最高收入者增加额外的档次

公共援助对环境和社会标准的条件限制

将公共交通的增值税降至5.5%，有机食品的增值税为0

加强对税务欺诈的打击

通过每年250亿欧元的公共投资计划支持未来的产业

统一欧洲的公司税，将跨国公司的最低税率提高到25%。

社会

法定最低工资定为每月净收入1,500欧元

惩罚制定短期合同者

从18岁起，每月可获得918欧元的公民收入

在任期结束前，创建70万个新的社会住房单位

200,000个新的托儿所床位或育婴师的名额

不推迟法定退休年龄

从第一个孩子开始领取家庭津贴

父母双方的育儿假相同，为16周，其中8周为强制性的。

健康

公立医院：承担债务，增加病床数量，三年内招聘10万名护士，医护人员工资增加10%

设置对私人医生的营业地制约因素

大麻合法化，其生产和销售将由国家监督。

学校

招聘65,000名教师并提高工资

司法

到2027年增加10亿欧元

废除共和国法院

起草《儿童法》，

移民

保障移民的基本权利：保证获得健康和住宿的权利

保障无人陪伴的未成年人的儿童保护措施

在法国定居并能证明有工作、有家庭生活或有子女上学的人的身份正常化

一旦申请庇护就有权工作

妇女

强制性男女同工同酬

专门用于妇女权利的预算增加5倍，专门用于打击暴力的预算增加到10亿欧元。

将堕胎权写进宪法中

残疾人

建立一个普及无障碍机构

残疾成人津贴（AAH）的个人化

文化

每年为文化部的预算增加10亿欧元的拨款

欧洲

主张建立一个联邦制的欧洲，专注于对抗全球变暖的斗争

举办被称为 "巴黎+协议 "的国家联盟会议，准备做出有约束力的气候承诺

终止《稳定与增长公约》，以建立各国在生态标准上的趋同。

在欧洲范围内捍卫最低工资、保障收入和性别薪酬平等

小传

雅尼克-雅多于1967年7月27日出生在皮卡迪省的克莱西-蒂埃雷（Aisne）。父母是教师。作为一名经济学学生，他在1986年参加了反对德瓦凯改革的学生运动。

在学习结束后，他成为一个非政府组织的发展工作者，特别是在布基纳法索。1995年，他加入了专门监测国际谈判的非政府组织Solagral。

2002年，他成为法国绿色和平组织的运动主任。2008年，Yannick Jadot离开绿色和平组织，加入欧洲生态党（Europe Écologie）。他当选为欧洲议会议员，然后在2014年和2019年再次当选。他目前是国际贸易委员会的副主席，也是能源、工业和研究委员会的成员。

在他的党内初选中被提名为2017年总统选举中EELV的总统候选人，但他在第一轮选举前退出，支持社会党候选人Benoît Hamon。

2021年9月28日，在生态党初选中第二轮中战胜了对手桑德琳-卢梭，从而被指定为2022年总统选举的候选人。