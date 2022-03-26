法国/政治/总统大选

法国总统大选：生态党雅尼克·雅多的竞选纲领

发表时间：

法国生态党总统候选人 yannick Jadot
法国生态党总统候选人 yannick Jadot AP - Michel Euler
作者： 艾米
11 分钟

雅尼克·雅多（Yannick Jadot）是法国政治家、欧洲议会议员和2022年总统选举的绿党候选人。3月26日的民调结果显示，法国绿党( 生态中心党 pôle écologie）候选人获得5.6%的意向投票。

广告

以下就是法国绿党候选人的总统竞选大纲：

  气候和环境

  • 每年投入100亿欧元用于能源贫乏区的热能改造
  • 从2030年起停止销售新的内燃机汽车
  •  每年40亿欧元用于翻新铁路网和开通小火车线路
  • 在2027年之前，增加3000台陆上风力涡轮机和40平方公里的额外太阳能电池板，发展海上风力发电
  • 目前的核反应堆将被关闭（因为已经过时了），包括在2035年之前关闭十几座核反应堆
  • 600万法国家庭将获得400欧元的能源券
  • 暂停和审查欧洲电力市场的规则以恢复规范的电价；EDF国有化
  • 铁路货运在货物运输中的份额增加一倍
  • 当火车行程少于4小时时，禁止开发飞机路线
  • 对国际航班征收累进税
  • 到2030年禁止使用一次性塑料

农业和农村

  • 结束周末和学校放假期间的狩猎
  • 终止狩猎、用猎犬打猎和斗牛的行为
  • 终止笼养，将捕鱼量限制在科学家建议的水平，终止破坏海洋动物的捕鱼技术
  •  到2027年合成肥料和杀虫剂的使用量减少一半

税收

  • 取消婚姻定额，降低第一档的税收，为最高收入者增加额外的档次
  • 公共援助对环境和社会标准的条件限制
  • 将公共交通的增值税降至5.5%，有机食品的增值税为0
  •  加强对税务欺诈的打击
  • 通过每年250亿欧元的公共投资计划支持未来的产业
  • 统一欧洲的公司税，将跨国公司的最低税率提高到25%。

    社会

    • 法定最低工资定为每月净收入1,500欧元
    •  惩罚制定短期合同者
    • 从18岁起，每月可获得918欧元的公民收入
    • 在任期结束前，创建70万个新的社会住房单位
    • 200,000个新的托儿所床位或育婴师的名额
    • 不推迟法定退休年龄
    • 从第一个孩子开始领取家庭津贴
    • 父母双方的育儿假相同，为16周，其中8周为强制性的。

    健康

    • 公立医院：承担债务，增加病床数量，三年内招聘10万名护士，医护人员工资增加10%
    • 设置对私人医生的营业地制约因素
    • 大麻合法化，其生产和销售将由国家监督。

    学校

    • 招聘65,000名教师并提高工资

    司法

    • 到2027年增加10亿欧元
    • 废除共和国法院
    • 起草《儿童法》，

    移民

    • 保障移民的基本权利：保证获得健康和住宿的权利
    • 保障无人陪伴的未成年人的儿童保护措施
    •  在法国定居并能证明有工作、有家庭生活或有子女上学的人的身份正常化
    • 一旦申请庇护就有权工作

    妇女

    • 强制性男女同工同酬
    • 专门用于妇女权利的预算增加5倍，专门用于打击暴力的预算增加到10亿欧元。
    • 将堕胎权写进宪法中

    残疾人

    • 建立一个普及无障碍机构
    • 残疾成人津贴（AAH）的个人化

    文化

    •    每年为文化部的预算增加10亿欧元的拨款

        欧洲

    • 主张建立一个联邦制的欧洲，专注于对抗全球变暖的斗争
    • 举办被称为 "巴黎+协议 "的国家联盟会议，准备做出有约束力的气候承诺
    • 终止《稳定与增长公约》，以建立各国在生态标准上的趋同。
    • 在欧洲范围内捍卫最低工资、保障收入和性别薪酬平等

    小传

    雅尼克-雅多于1967年7月27日出生在皮卡迪省的克莱西-蒂埃雷（Aisne）。父母是教师。作为一名经济学学生，他在1986年参加了反对德瓦凯改革的学生运动。

    在学习结束后，他成为一个非政府组织的发展工作者，特别是在布基纳法索。1995年，他加入了专门监测国际谈判的非政府组织Solagral。

    2002年，他成为法国绿色和平组织的运动主任。2008年，Yannick Jadot离开绿色和平组织，加入欧洲生态党（Europe Écologie）。他当选为欧洲议会议员，然后在2014年和2019年再次当选。他目前是国际贸易委员会的副主席，也是能源、工业和研究委员会的成员。

    在他的党内初选中被提名为2017年总统选举中EELV的总统候选人，但他在第一轮选举前退出，支持社会党候选人Benoît Hamon。

    2021年9月28日，在生态党初选中第二轮中战胜了对手桑德琳-卢梭，从而被指定为2022年总统选举的候选人。

    电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

    下载法广应用程序跟踪国际时事

    Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917