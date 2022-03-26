法国总统选举：共产党候选人法比安 ·鲁塞尔的竞选大纲

法国/政治/总统大选

法比安 ·鲁塞尔（Fabien Roussel）于2018年11月当选为法国共产党（PCF）的全国秘书，并于2021年5月9日被推选为法共2022年总统选举的候选人。 在3月26号刊出的民调中，3.8%的选民有意在4月10号举行的第一轮投票时选择共产党，他在12名总统互选人中排名第七。法国选举法规定，如果候选人没有达到5% 的选民支持，将不能获偿还竞选资金。

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以下就是左派法国共产党候选人的竞选大纲：

工作

普遍提高工资、最低社会福利和养老金：最低工资为净额1,500欧元（毛额1,923欧元）。

没有低于净额为1,200欧元的养老金

普遍就业权

60岁退休

工作时间减少到32小时

健康

在公立医院创造10万个工作岗位，停止关闭病床和医院私有化。

教育

法国教育系统新招90,000人，以减少班级人数并确保在学校完成作业

为学校食堂建立100亿食品基金

青少年

废除 大学招生平台"Parcoursup "和大学择生权

大学生每月有为850欧元的最低收入

零青年失业 "计划：向每个年轻人提供工作或可获得资格证书的培训

生态

阻止企业外迁

核能和可再生能源组合

法电EDF和Engie公司重新国有化

重新开放小型铁路线和免费城市公共交通

每年建设20万套社会住房，每年对70万套住房进行能源改造。

平等

使同工同酬在选举后一年内生效

将堕胎权作为一项基本权利纳入《宪法》。

投入10亿欧元用于打击基于性别的暴力和性暴力

对种族主义和反犹太主义进行更严厉的处罚

消除LGBTQI恐惧症的预防和教育计划

自主权和在计算残疾成人津贴时不包括配偶的收入

建立保护儿童的国家公共服务

设立一个大型的文化、大众教育和媒体部，预算占国内生产总值的1%。

金融财政

通过对大银行和私营保险公司的国有化，建立一个公共金融中心。

为投机和搬迁到其他国家的集团增加公司税

巨富税翻三倍

降低低档次的所得税

降低增值税

建立一个基金来资助社会和团结经济

国际

为取消专利和在全球范围内生产针对Covid-19的疫苗而采取行动

谈判以打破新自由主义的欧洲条约，并为气候和社会紧急情况提出9000亿欧元的公约

通过在欧洲范围内的协调，有尊严地接收移民和尊重庇护权

重新考虑自由贸易条约

退出北约并签署《禁止核武器条约》（CTBT）。

小传：

法比安 ·鲁塞尔（Fabien Roussel）1969年4月16日出生在Béthune（加莱海峡省），母亲是一名银行职员，父亲是一名法国社保机构雇员，后来成为《人道报》驻河内记者，两人都是共产主义积极分子。

在高中期间，法比安 ·鲁塞尔参与了反对南非种族隔离制度的斗争并于1986年加入法共。他于2014年首次当选为圣阿芒市议会议员（Saint-Amand）。

在从事了一些专业活动后，他于1992年成为一名摄影记者（JRI）（他曾在巴黎记者培训中心学习），1997年离开该行业，成为若斯潘政府旅游国务秘书米歇尔-德梅辛的顾问。2010年，他成为北欧法共联合会的负责人。2015年，他在北部地区选举中领导共产党推出的竞选名单，2017年立法选举后成为议员。

2018年11月，他被选为PCF的全国书记，并于2021年5月9日被选为2022年总统选举的共产党候选人。