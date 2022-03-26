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法国总统选举：共产党候选人法比安 ·鲁塞尔的竞选大纲
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法比安 ·鲁塞尔（Fabien Roussel）于2018年11月当选为法国共产党（PCF）的全国秘书，并于2021年5月9日被推选为法共2022年总统选举的候选人。 在3月26号刊出的民调中，3.8%的选民有意在4月10号举行的第一轮投票时选择共产党，他在12名总统互选人中排名第七。法国选举法规定，如果候选人没有达到5% 的选民支持，将不能获偿还竞选资金。
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以下就是左派法国共产党候选人的竞选大纲：
工作
- 普遍提高工资、最低社会福利和养老金：最低工资为净额1,500欧元（毛额1,923欧元）。
- 没有低于净额为1,200欧元的养老金
- 普遍就业权
- 60岁退休
- 工作时间减少到32小时
健康
- 在公立医院创造10万个工作岗位，停止关闭病床和医院私有化。
教育
- 法国教育系统新招90,000人，以减少班级人数并确保在学校完成作业
- 为学校食堂建立100亿食品基金
青少年
- 废除 大学招生平台"Parcoursup "和大学择生权
- 大学生每月有为850欧元的最低收入
- 零青年失业 "计划：向每个年轻人提供工作或可获得资格证书的培训
生态
- 阻止企业外迁
- 核能和可再生能源组合
- 法电EDF和Engie公司重新国有化
- 重新开放小型铁路线和免费城市公共交通
- 每年建设20万套社会住房，每年对70万套住房进行能源改造。
平等
- 使同工同酬在选举后一年内生效
- 将堕胎权作为一项基本权利纳入《宪法》。
- 投入10亿欧元用于打击基于性别的暴力和性暴力
- 对种族主义和反犹太主义进行更严厉的处罚
- 消除LGBTQI恐惧症的预防和教育计划
- 自主权和在计算残疾成人津贴时不包括配偶的收入
- 建立保护儿童的国家公共服务
- 设立一个大型的文化、大众教育和媒体部，预算占国内生产总值的1%。
金融财政
- 通过对大银行和私营保险公司的国有化，建立一个公共金融中心。
- 为投机和搬迁到其他国家的集团增加公司税
- 巨富税翻三倍
- 降低低档次的所得税
- 降低增值税
- 建立一个基金来资助社会和团结经济
国际
- 为取消专利和在全球范围内生产针对Covid-19的疫苗而采取行动
- 谈判以打破新自由主义的欧洲条约，并为气候和社会紧急情况提出9000亿欧元的公约
- 通过在欧洲范围内的协调，有尊严地接收移民和尊重庇护权
- 重新考虑自由贸易条约
- 退出北约并签署《禁止核武器条约》（CTBT）。
小传：
法比安 ·鲁塞尔（Fabien Roussel）1969年4月16日出生在Béthune（加莱海峡省），母亲是一名银行职员，父亲是一名法国社保机构雇员，后来成为《人道报》驻河内记者，两人都是共产主义积极分子。
在高中期间，法比安 ·鲁塞尔参与了反对南非种族隔离制度的斗争并于1986年加入法共。他于2014年首次当选为圣阿芒市议会议员（Saint-Amand）。
在从事了一些专业活动后，他于1992年成为一名摄影记者（JRI）（他曾在巴黎记者培训中心学习），1997年离开该行业，成为若斯潘政府旅游国务秘书米歇尔-德梅辛的顾问。2010年，他成为北欧法共联合会的负责人。2015年，他在北部地区选举中领导共产党推出的竞选名单，2017年立法选举后成为议员。
2018年11月，他被选为PCF的全国书记，并于2021年5月9日被选为2022年总统选举的共产党候选人。
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