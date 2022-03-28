法国总统大选：工人斗争党娜塔莉·阿尔托的竞选大纲

法国/政治/总统大选

娜塔莉·阿尔托（Nathalie Arthaud）是一名法国政治家，也是2022年总统选举中极左翼政党Lutte Ouvrière的候选人。担任其政党发言人的娜塔莉·阿尔托于2021年9月16日正式宣布第三次参加爱丽舍的竞选。最新的民调显示，娜塔莉·阿尔托的意向投票率在12名候选人中最低，仅为0.6%左右的选民愿意投票给她。

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以下是娜塔莉·阿尔托竞选大纲。

在不降低工资的情况下，让所有人分担工作

基本工资普遍提高

工资、福利、养老金月薪超过2000欧元

将工资和养老金的增长与通货膨胀挂钩

解除贸易、银行和商业秘密

引入移民的行动和定居自由

小传

娜塔莉-阿尔托（Nathalie Arthaud）1970年2月23日出生在德隆省的佩林。她拥有经济学和管理学方面的中学和大学教师资格证书。她的职业生涯始于里昂地区的阿尔伯特-卡缪中学（Lycée Albert Camus）的教师。自2011年以来，她一直在位于塞纳-圣丹尼省奥贝维利耶的勒柯布西耶中学任教。

娜塔莉-阿尔索在很小的时候就对政治感兴趣。她成年后加入了工人斗争党Lutte Ouvrière。

从2002年起，她多次参加市政、立法和地区选举，但都未能当选。2007年，她成为当时的总统候选人阿莱特娜塔莉拉吉耶的发言人。2008年，她成为工人斗争党的发言人。

2010年，在党部年度大会上，纳塔莉-阿尔托被提名为2012年总统选举的候选人。她只赢得了0.56%的选票，在第一轮选举中名列第九。2017年，纳塔莉-阿尔索再次参加了总统选举。她获得了0.64%的选票，在第一轮中排名第十。2021年，她成为法兰西岛地区选举的名单负责人，在第一轮选举中获得1.55%的选票。